DJI Mini 3: goedkope drone nu onthuld

bron DJI

DJI kan steeds meer elektronica in steeds minder massa stoppen. Dat verklaart de indrukwekkende prestaties van de DJI Mini 3 (€579), die met een massa van onder de 249 g ook nog eens professionele prestaties neer kan zetten.

DJI Mini 3, indrukwekkende vliegprestaties

Ondanks zijn kleine afmetingen kan deze drone een aantal indrukwekkende prestaties achter zijn naam schrijven. Zo is de drone in staat om een hoogte van maximaal 3 à 4 km te bereiken, en met een snelheid van 5 m/s op te stijgen. De horizontale snelheid is ook behoorlijk hoog, met 16 m/s.

Dat wil zeggen dat deze drone met enige moeite een bromfietser zou kunnen bijhouden. Staat er wind? Dan kan de drone deze compenseren tot een snelheid van 10,7 m/s. Hierbij past een maximale vliegafstand van 18-25 km. Het zendbereik van de zenders is rond de 4-6 km. Hierbij kan de DJI Mini 3 zowel gebruik maken van GPS als GLONASS satelliet navigatie. Minder sterk is het ontbreken van een geavanceerdere obstakel detectie. Daarvoor is het verstandiger om de Pro-editie te kopen.

De drone is in staat om iets meer dan een half uur tot drie kwartier (met een Plus batterij) in de lucht te blijven. Koop je een aanvullend batterijpak plus overige accessoires (totaalprijs in dat geval € 768)? Dan kan je de lege accu verwisselen voor een volle en driemaal zo lang de drone gebruiken. De oplaadtijd van een lege accu bedraagt rond anderhalf uur.

Cameraprestaties bereiken professionel niveau

De resolutie waarmee de camera stilstaande beelden en videobeelden kan opnemen is hoog. Met een maximale resolutie voor foto’s van 4000 x 3000 pixels, kan de camera met 30 frames per seconde filmen op 4K en 60 frames per seconde op 2,7K videoresolutie.

De DJI Mini 3 is ook voorzien van een cardanische ophanging (gimbaal), waardoor het beeld stabiel blijft, ook tijdens de vlucht. De drone kan tot een hoek van 40 graden schuin filmen. Meer specificaties vind je hier.

Conclusie DJI Mini 3 review

Met deze compacte, krachtige en toch voordelige DJI Mini 3 drone zet DJI een krachtige concurrent in de markt, waar andere dronefabrikanten zoals Autel, een voorbeeld aan kunnen nemen. Deze veelzijdige drone is vooral voor meer avontuurlijke vakantiegangers, hobbyfotografen en mensen met een YouTubekanaal interessant.

Zowel beginnende dronevliegers als meer veeleisende professionals gaan plezier hebben van deze betaalbare drone. Vind je obstakeldetectie belangrijk? Dan kan je beter voor de duurdere Pro editie gaan.