DJI Pocket 2, mini 4k camera in je hand - Apparata

DJI heeft een nieuwe kleine handzame camera gepresenteerd, dit is de Pocket 2!

Naast koning van de drones, timmert DJI ook hard aan de weg op het gebied van compacte stabiele camera’s. Hun nieuwste toevoeging binnen het gamma is de DJI Pocket 2. Deze kleine camera is in staat om stabiele 4k beelden te leveren in een handzaam formaat.

Het is de tweede generatie Osmo Pocket camera. In vergelijking met zijn voorganger zit er een grotere camerasensor op voor meer detail. Ook is er een grotere lens te vinden op de Pocket 2. Verder belooft DJI een serieuze vooruitgang op het gebied van foto- en videokwaliteit. Daarnaast is de focus verbeterd en kun je eenvoudiger beelden van dichtbij maken met een zoom functie.

De eerste DJI Osmo Pocket verscheen in november 2018 op de markt. De DJI Pocket 2 is ontwikkeld naar aanleiding van feedback van gebruikers. Zo is de camera populair onder vloggers. Daarom heeft het Chinese techbedrijf verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de audio.

De nieuwe DJI Pocket 2 weegt 117 gram. Je kunt het apparaat 140 minuten gebruiken, daarna is de batterij leeg en dien je deze op te laden. De compacte camera is vanaf 31 oktober verkrijgbaar. De Europese adviesprijs bedraagt 360 euro of 389 euro. Dit is afhankelijk van het land en de geldende belastingtarieven. Hou er rekening mee dat de camera in Nederland dus 389 euro gaat kosten. Je kunt de camera ook als set kopen inclusief een Tripod, Mini Control Stick, Wide Angle Lens, een draadloze microfoon en windreflector. Dit pakket inclusief de DJI Pocket 2 zelf gaat 497 euro of 529 euro kosten.