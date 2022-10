Do Kwon op Interpol na verdwijnen 40 miljard

De directeur van Terraform, Do Kwon, heeft geen vrienden gemaakt na de ineenstorting van Luna. Nu zit zelfs Interpol achter hem aan.

Do Kwon is door zijn ontwijkende gedrag op de radar gekomen van de Zuid-Koreaanse overheid. Deze wil de omstreden ondernemer eens even flink aan de tand voelen, zeker nadat hij na het arrestatiebevel, Terraform Labs 62 miljoen dollar aan crypto’s aan zichzelf liet uitbetalen.

Want er zijn behoorlijk wat vragen over de totale ineenstorting van de stablecoin Terra, die gedekt werd door Luna. De ineenstorting van Luna en Terra leidde tot een cascade van faillissementen en koersdalingen in de cryptowereld.

Do Kwon “extreem eerlijk”, volgens Do Kwon

Zelf is Do Kwon zich van geen kwaad bewust en vindt hij dat hij voldoet aan “extreme voorwaarden van eerlijkheid”.

Het idee achter Terra en Luna was even riskant als briljant. UST, Terra, was een stablecoin die gekoppeld was aan de Amerikaanse dollar. In plaats van dekking met echte dollars, werd de UST gedekt door de Luna. Als de koers van de UST afweek van de dollar, werd deze door een handelsalgoritme gecorrigeerd door de UST’s met Luna’s te kopen of te verkopen. Beleggen in de UST en de Luna werd beloond met een hoge rente.

Hyperinflatie van de Luna

Dit ging een tijdje goed, totdat de klad in de cryptomarkt kwam. De koers van de UST daalde tot onder de dollar op verschillende cryptobeurzen. Als reactie begon het algoritme als een razende Luna’s uit te geven. Niemand wilde deze meer hebben en de Luna stortte ineen tot minder dan een procent. Het gevolg was dat de UST geen stablecoin meer was, maar totaal ineenstortte. Ongeveer 200.000 Zuid-Koreanen hadden in deze munt belegd, en ergens anders in de wereld nog meer mensen.

Do Kwon op de vlucht voor woedende beleggers?

De huidige verblijfplaats van Kwon is onbekend. Naar eigen zeggen bevindt hij zich in zijn appartement in Singapore. Waarschijnlijk blijft hij onder de radar en vertoont hij zich voorlopig niet in Zuid-Korea, om de woedende Koreaanse beleggers te ontlopen.