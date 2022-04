Docter Strange 2 trailer zet je op het puntje van je stoel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness is het tweede deel van de Marvel-held. Een nieuwe trailer is hier!

Het is alweer even geleden dat Doctor Strange, het eerste deel dus, in de bioscoop verscheen. Ik bespaar je de Google zoekopdracht. Het was 2016. Normaal gesproken ben ik niet zo van de superheldenfilms, maar deze titel was heel goed te pruimen. Zelfs voor het algemene publiek.

Hoewel de superheld diverse keren aan bod kwam in andere Marvel-films, zat een eigen tweede film er nog niet in. Uiteindelijk komt die er wel in vorm van Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Marvel heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven van deze titel.

Dit nieuwe deel brengt meteen de nodige vraagtekens met zich mee. Althans, als je de trailer bekijkt. Je krijgt de kinderen te zien van Wanda Maximoff uit WandaVision. Wat zou dit kunnen betekenen?

Verder geeft deze trailer een mooi inkijkje in de overige cast. Want natuurlijk speelt Benedict Cumberbatch de hoofdrol in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In de trailer komen ook andere castleden aan bod.

Het tweede deel van Doctor Strange beleeft op 4 mei 2022 zijn première. Lukt het de superheld om de nieuwe dreiging te verslaan?