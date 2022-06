Doctor Strange in the Multiverse of Madness komt snel naar Disney+

Je hoeft niet lang te wachten op de komst van Doctor Strange in the Multiverse of Madness naar Disney+. De film verschijnt zeer binnenkort!

Normaal gesproken duurde het wel een halfjaar of driekwart jaar voordat een film op DVD/Bluray verscheen nadat het in de bioscoop te zien was. Anno 2022 zijn de kaarten heel anders geschud. Streamingdiensten hebben soms zelf de rechten in handen en kunnen daardoor al snel een film van de bios naar de tv in je woonkamer brengen.

We zagen het al eerder met de laatste James Bond-film No Time To Die. Terwijl je de film in de bioscoop nog kunt zien was deze al te streamen op Amazon Prime. Hetzelfde staat nu te gebeuren met Doctor Strange in the Multiverse of Madness op Disney+.

De film is op dit moment in de bioscoop te zien. Disney heeft echter bekendgemaakt dat de titel al zeer binnenkort op de streamingdienst verschijnt. Vanaf 22 juni is de titel te zien op Disney+. Zonder extra kosten, dus gewoon te zien voor abonnees van de dienst.

Het is niet de eerste keer dat Disney kiest voor zo’n snelle release. We zagen het al eerder met Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en Free Guy.