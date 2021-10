Doe eens gek, zet eens een Zeppelin in je huiskamer

Dat gaat natuurlijk niet passen, dus de (in vergelijking met een echte) kleine Bowers & Wilkins Zeppelin is misschien een betere oplossing.

Tegenwoordig is er genoeg te kiezen als je een wat slimmere huiskamerspeaker wil. Een simpele bluetooth-unit is al lang niet cool meer. Nee, een unit die naar je luistert is veel leuker. Met de functionaliteit van Siri, Alexa of Google Home kan een speaker ook luisteren naar je commando’s.

Bowers & Wilkins Zeppelin

Wat nou als je die kracht combineert met een gerenommeerd audiomerk die er een stijlvol ding van maakt? Dan krijg je de gemoderniseerde Bowers & Wilkins Zeppelin. Deze speaker heeft de vorm van een, nou ja, Zeppelin (of een hele grote sigaar). Er is verder niet zo veel aan het design behalve gewoon simpel en stijlvol zijn. En aangezien we het over een goed audiomerk hebben, zal het geluid ook wel snor zitten.

Slimme speaker

Zoals gezegd is de markt voor een thuisspeaker die ‘gewoon’ geluid afspeelt een beetje aan het krimpen. Vandaar dat de Bowers & Wilkins Zeppelin nu ondersteund wordt door Amazon Alexa. Oké, het is niet perse zo’n Alexa die van alles voor je kan doen, maar op afstand roepen wel nummer de speaker moet afspelen kan wel. Ook ondersteunt de Zeppelin verder alles: je kunt hem bedienen met de apps van Spotify, Deezer, TIDAL, Qobuz, Apple Airplay, de eigen app van B&W of gewoon je telefoon met Bluetooth. Helaas moeten de commando’s voor Alexa vooralsnog in het Engels gegeven worden, want Nederlands is niet ondersteund.

De 6 kilogram zware Bowers & Wilkins Zeppelin, die trouwens zo’n 65 centimeter breed en 21 centimeter hoog is, kan een mooie aanvulling zijn op je stijlvolle woonkamer. Zwart of grijs beschikbaar en je bent er 799 dollar (690 euro) voor kwijt. Er vanuit gaande dat die prijs 700 euro wordt in Nederland, ben je iets duurder uit dan de uitgaande Zeppelin, al had die wel minder functionaliteit.