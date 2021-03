Doek voor Apple iMac Pro nu echt gevallen - Apparata

Een iMac Pro kopen bij Apple is niet langer mogelijk. Daarmee komt er voorlopig een einde aan de computer.

Enkele weken geleden werd bekend dat Apple ging stoppen met het verkopen van de iMac Pro. De krachtige computer van de Amerikaanse techgigant was nog wel uit voorraad leverbaar. Een gevalletje zolang de voorraad strekt. Apple lijkt nu door die voorraad te zijn.

De iMac Pro is namelijk verdwenenen uit het aanbod van computers op de website van het merk. Wellicht als je contact op neemt met retailers dat je er nog eentje op de kop kunt tikken. Wat Apple betreft is het echter over voor de krachtigste iMac. De Mac Pro is nog wel leverbaar, mocht je daar interesse in hebben.

Binnen Apple is er een verschuiving gaande. De Macs van het merk zijn uitgerust met de M1 chip en langzamerhand verdwijnen de Intel-computers uit het aanbod. Deze transitie zal nog wel even duren. De Apple iMac Pro werd nooit uitgerust met een M1 chip en was uitsluitende verkrijgbaar met een Intel processor. Dit verklaart ook waarom de computer uiteindelijk is verdwenen uit het aanbod van de techgigant. Op dit moment is het onduidelijk of de iMac Pro ooit een terugkeer gaat maken.