Doet je PlayStation het niet goed? Dat kan kloppen

Er zijn vandaag problemen gaande met het PlayStation Network waardoor games en diensten niet goed functioneren.

Na een lange schooldag of werkdag je PlayStation aanslingeren om even heerlijk te ontspannen met een game. En dan blijkt het niet te werken. Heel frustrerend, maar de realiteit van vandaag. Want het PlayStation Network kampt met problemen.

De diensten van de online service liggen gedeeltelijk plat. Het heeft effect op alles wat met PlayStation te maken heeft. Van de PS3 tot en met de PS4 en PS5. Net als de streamingdienst PlayStation Now.

Apps kunnen niet goed functioneren, je kunt problemen ervaren met netwerk gerelateerde zaken. Zelfs het opstarten van games werkt mogelijk niet goed. Sony is ervan de op de hoogte en doet onderzaak naar het issue.

De problemen begonnen vandaag nadat Sony was begonnen met het uitrollen van nieuwe firmware updates. Onbekend is hoe groot het probleem nu echt is. Per individu kunnen de issues wel of geen rol spelen. Zo kan de één gewoon probleemloos gamen vandaag, terwijl de ander wel tegen problemen aanloopt.

Op de statuspagina van PlayStation lijken alle diensten op het moment van schrijven weer goed te werken, behalve met PlayStation Now. Daarmee lijken de PlayStation Network problemen deels opgelost te zijn.