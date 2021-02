Doet Musk een slechte investering door Bitcoins te kopen? - Apparata

De Bitcoin- investering van Musk kan slecht zijn voor de klimaatreputatie en het bedrijfsresultaat

Dat zeggen wij niet, maar investeerders, analisten en geldmanagers bij enkele van de grootste banken van Amerika. De investering van het niet lullige bedrag van $1,5 miljard van Tesla in Bitcoin kan volgens hun goed zijn voor Elon Musk, maar het is riskant voor het bedrijf. De beurskoers van de cryptomunt vloog vandaag al omhoog richting de $50.000,-, dat dan weer wel.

Vaandeldrager

Tesla is natuurlijk de eerste echte serieuze elektrische auto voor consumenten. Om het merk hangt een sfeer van een eerlijke ‘klimaattechnlogiebeweging’ en dat kan deze investering juist wel eens schaden. Bitcoin is nou niet echt een stabiele, niet manipuleerbare digitale munt gebleken. Tesla staat voor een merk dat de wereld naar schonere bronnen van energie en handel beweegt, Bitcoin met de huidige ecologische voetafdruk is een ander verhaal. Het delven van Bitcoins met computers is geen energiezuinige bezigheid. Omdat het zoveel energie nodig heeft, stoot het veel CO2 uit. Misschien daarom heeft Musk pas een wedstrijd uitgeschreven om met dé oplossing te komen om CO2 uit de lucht te kunnen halen.

De kosten per transactie vanuit het oogpunt van energie-intensiteit zijn alleen maar intenser geworden. Ik zie niet in hoe die dingen samenvloeien, klimaat en crypto. aldus een investeerdeer

Tesla grote Bitcoin speler

De investering maakt Tesla gelijk tot een van de grootste zakelijke ‘hodler’ van Bitcoin en vertegenwoordigt een groot deel van de $19 miljard aan contanten en kasequivalenten van het bedrijf.

‘Gezien de omvang van hun schatkist voelt het onverantwoord’, schreef een investeerder wiens bedrijf Tesla vanaf het prille begin steunde. Zeker omdat deze investering gelijk staat aan de gehele R & D-uitgaven voor 2020 van Tesla. En Musk heeft natuurlijk een naam opgebouwd door te opereren aan de rand van wat technisch mogelijk is en het zetten van de trend van wat later operationeel gebruikelijk zal worden. Daardoor is hij ook de rijkste man op aarde geworden.

Wall Street

De jongens op Wall Street, toch niet bang om grote risicovolle investeringen te doen, hadden ook kritiek op de grote gok op de digitale munt. Een manager die niet bevoegd was om te mogen praten met de pers, maar het toch deed: ‘Het is niet anders dan een groot bedrijf dat contant geld in een enorm volatiele valuta van opkomende markten gooit’. De wisselvalligheid van de digitale munt kan van invloed zijn op de resultaten van Tesla, maar kan ook de klanten treffen als de munt gebruiken om een auto te kopen.

En laten we niet vergeten, Musk kan een bedrijf maken of breken met één eenvoudige tweet. Hij kan dus ook helpen met de koers van een toch al volatiele munt. En of toezichthouders daar nou zo blij mee zijn?