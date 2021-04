Dogecoin blijft maar stijgen, verbreekt 0,14 dollar plafond - Apparata

Met behulp van Elon Musk weet de Dogecoin deze week een absurd nieuw record te vestigen van maar liefst 0,14 dollar! De meme-coin staat nu in de top 10 grootste munten.

Tot begin deze week haalde meme-munt Dogecoin nooit een waarde hoger dan 8 cent per eenheid. Vandaag verpulvert Dogecoin daarentegen voormalige records door kort ver boven de 0,14 dollar uit te stijgen (via Coinbase). De totale beurswaarde van Dogecoin is nu ruim $16 miljard dollar. Daarmee zit de munt comfortabel in de top 10 grootste cryptomunten van het moment!

Dogecoin doorbreekt 0,14 dollar

De waarde van Dogecoin steeg binnen 24 uur met maar liefst 80% tot een nieuw record van zo’n $0,145 per eenheid. En dat voor een munt die begin deze maand startte met een koerswaarde van ruim $0,053. Kortom, de munt doet wat ie wil!

Of ja, de munt doet vooral wat Elon Musk wil. De SpaceX-oprichter promoot de munt al maanden sporadisch met Tweets. Hij maakt onder andere woordgrapjes en deelt memes omtrent de munt. Hieronder belooft hij met SpaceX een daadwerkelijke Dogecoin op de maan te planten.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Recentelijke schreef hij daarentegen niets over Dogecoin en toch zit de munt in een stroomversnelling. De munt leeft heel erg op Twitter en eigenaren dromen dan ook van een dollar per Dogecoin. Dat doel lijkt steeds dichterbij te komen. Vooralsnog was de koerswaarde van ruim 0,14 dollar daarentegen een eenmalige piek, aangezien Dogecoin nu alweer rond de $0,124 schommelt.