Dogecoin door het dak na terugkeer Elon Musk - Apparata

Elon Musk heeft een wel heel korte pauze achter de rug en de Dogecoin koers schiet omhoog.

Nog geen twee dagen geleden kondigde Elon Musk op Twitter aan even rust te nemen. Niemand wist hoelang die rust zou duren. Een vakantie van twee weken, een maand of nog langer? Blijkbaar kan Musk zichzelf niet inhouden, want al na 48 uur keert de Tesla-man terug op het sociale platform.

Dogecoin en Elon Musk

Zijn terugkeer is niet onopgemerkt gebleven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Dogecoin. In zijn terugkeer gaat Musk helemaal los op de cryptocurrency. Het begon met een tweet genaamd “Doge”. Daarna had de Space X-oprichter zelfs een meme geplaatst. En zo volgde er nog een Dogecoin gerelateerde tweet van Elon Musk.

Dogecoin, dat eigenlijk een grap van een coin is en alles behalve serieuze doelen heeft, stijgt als een malle. Sinds de tweets van Musk is de cryptomunt met meer dan 60 procent gestegen. Een correctie zal ongetwijfeld weer volgen, maar Musk weet de Dogecoin-bezitters goed te pleasen. Wel op tijd uitstappen, want ook voor GameStop-bezitters die het aandeel te lang vasthielden dreigt juist een groot verlies.

Dogecoin is the people’s crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Musk is in elk geval weer terug op Twitter. Ach, het levert wat vermaak op in deze saaie tijden van lockdown nietwaar?