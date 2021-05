Dogecoin gebruiken om een huis te kopen - Apparata

Waarom ook niet? Tegenwoordig is alles mogelijk, ook een huis kopen met de cryptomunt Dogecoin.

Kun je Dogecoin nog steeds omschrijven als een grap? Eigenlijk niet. De cryptomunt is opgenomen door bekende en grote wisselkantoren voor cryptocurrency. Daarnaast wordt er ook serieus gekeken om de ontwikkeling van de munt verder te verbeteren. En nu komt naar voren dat je ook een huis kunt kopen met Dogecoin.

Een huis kopen met Bitcoin is niets nieuw, maar met altcoins betalen is wat minder gebruikelijk. Zeker Dogecoin, wat toch nog een ietwat markante reputatie heeft door alle gekte rondom Elon Musk. Desalniettemin was er een verkoper in het plaasje Providence in de Amerikaanse staat Rhone Island die Dogecoin accepteerde als valuta voor de verkoop van de woning. Nu maar hopen voor deze persoon dat de munt niet keihard daalt, want dan zie je letterlijk de opbrengst verdampen.

Huis kopen met Dogecoin

Het ging hier overigens niet om een villa, maar om een goedkopere woning van slechts 50.000 dollar. Zo’n 150.000 Dogecoin werd overgemaakt naar de anonieme verkopende partij. Voor de makelaar zal dit ook de eerste keer zijn geweest. Prima natuurlijk, want betere gratis publiciteit krijg je niet. Het is nu in elk geval een gunstige tijd. De waarde van Dogecoin zit in de lift, onder andere door het grote nieuws van gisteren. (via WJAR)