Dogecoin heeft potentie omdat ´het dom is´

Opmerkelijke uitspraak van de medeoprichter van Dogecoin, die zegt dat de crypto potentie heeft ´omdat het dom is´.

De medeoprichter van Dogecoin is Billy Markus en hij heeft een tweet de wereld ingestuurd waarin staat reden dat hij de meme-cryptocurrency leuk vindt, is omdat “het weet dat het dom is”. Elon Musk, ook nooit te beroerd om te Twitteren, regeerde weer op dat bericht.

Dogecoin is dom

Tesla en SpaceX CEO Elon Musk zegt dat Dogecoin potentieel heeft als valuta. Zijn Twitter-uitkoopovereenkomst is echter opgeschort “in afwachting van details die de berekening ondersteunen dat spam/nepaccounts inderdaad minder dan 5% van de gebruikers vertegenwoordigen.” Daarom heeft hij vermoedelijk wat tijd over om weer over crypto´s te Twitteren.

De tweet van de CEO van Tesla herhaalde zijn eerdere verklaring dat DOGE de beste cryptovaluta is voor transacties. Musk, die in de crypto-gemeenschap bekend staat als de Dogefather, zei ook dat Dogecoin “de crypto van het volk” is.

Musk’s Twitter-deal staat in de wacht

De Tesla-baas heeft aangeboden om Twitter te kopen voor ongeveer $ 44 miljard, wat het socialemediabedrijf heeft geaccepteerd. Sindsdien heeft hij verschillende manieren besproken om het platform te verbeteren. De aankoop is dus uitgesteld, desalniettemin voegde hij eraan toe dat hij “nog steeds toegewijd is aan de overname.”

Een van de grootste problemen die hij probeert op te lossen, betreft cryptocurrency-spambots. Musk noemde het ‘het meest irritante probleem op Twitter’. Shark Tank-ster en de eigenaar van het NBA-team Dallas Mavericks, Mark Cuban, heeft voorgesteld om Dogecoin te gebruiken als een oplossing om het Twitter-spambotprobleem op te lossen. Musk reageerde door te zeggen dat het “geen slecht idee” is. Hij gaf ook aan dat Dogecoin mogelijk wordt geaccepteerd voor de Twitter Blue-service.