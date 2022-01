Dogecoin heeft zware klap te verwerken

De meme-munt Dogecoin heeft een moeilijke periode achter de rug en heeft een zware klap te verwerken.

We weten allemaal dat meest bekende digitale munt Bitcoin sterk gedaald is. Maar ook de meme-munten hebben het zwaar. De top meme-munten zijn volgens marktkapitalisatie aanzienlijk gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De topmeme-activa Dogecoin heeft de afgelopen zeven dagen 23,9% verloren, terwijl de waarde van Shiba Inu deze week met 31,1% is verlaagd.

Zware klap voor Dogecoin

Misschien is het nu een goed moment om in te stappen. Dit omdat Dogecoin 80% is gedaald sinds het hoogste ooit punt ooit. Afgelopen maandag hebben de beste meme-munten volgens marktkapitalisatie 3,1% verloren. Momenteel zijn de talloze meme-tokens goed voor $ 36 miljard van de $ 1,7 biljoen crypto-economie. Dogecoin (DOGE) heeft de afgelopen week 23,9% verloren en de afgelopen maand ongeveer 27,6%. Tot op heden is Dogecoin sinds deze tijd vorig jaar nog steeds met 1,486% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Daling

De marktwaarde van Dogecoin van ongeveer $ 17,8 miljard, is 1,05% van de totale kapitalisatie van de crypto-economie. Ook Shiba Inu daalde aanzienlijk. De gecombineerde marktkapitalisaties van zowel DOGE als SHIB zijn gelijk aan $ 29,5 miljard of 81,94% van de meme-munteconomie van $ 36 miljard.

Er is het afgelopen jaar veel veranderd wat betreft meme-munten. Dit omdat de marktkapitalisatie van Dogecoin ooit groter was dan de hele meme-token-economie van vandaag. De grote verscheidenheid aan DOGE- en SHIB-klonen kan ook van invloed zijn geweest op deze twee munten toen mensen probeerden de volgende digitale munt te vinden. Tegenwoordig zijn er meer dan twee dozijn meme-munten met de term “doge” en nog eens twee dozijn met de term “shib” in de naam van het token.