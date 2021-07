Dogecoin is een whopping 76% naar beneden gestort!

De weg omhoog is nog niet gevonden. Sterker nog, Dogecoin is de afgelopen tijd een goede 76% naar beneden gegaan. Maar is dat erg?

Het is nogal een achtbaan: de koers van de op een meme gebaseerde crypto-activa Dogecoin. De afgelopen twaalf maanden waren hectisch, om het maar zo te noemen. De munt steeg een goede 5.500% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Mensen die vroeg zijn ingestapt zijn aardig rijk geworden.

Dogecoin 76% naar beneden

De digitale munt zorgde het afgelopen jaar ook voor een aantal nieuwe cryptocurrencies met een hondenthema. Denk aan Baby Doge bijvoorbeeld. Verbazingwekkend genoeg zijn er miljarden euro’s besteed aan deze muntjes. Echter, afgelopen tijd heeft Dogecoin het niet echt goed gedaan. In de laatste drie maanden verloor het 46% van de waarde.

Als je een paar maanden geleden bent ingestapt, dan kan dit pijn doen. Maar veel mensen zijn veel eerder ingestapt en hebben nog goede winsten. Want ondanks dat het 76% lager is sinds de top van de munt, zijn de 12-maandenstatistieken van Dogecoin nog steeds meer dan 5.000% gestegen.

Lange tijd bracht Dogecoin (DOGE) zijn leven door met handelen ver onder een Amerikaanse cent – van 2014 tot januari 2021. Daar kwam toch verandering in. Overigens, tot groot ongenoegen van de mede-bedenker, is DOGE het afgelopen jaar in waarde gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met maar liefst 5,578%.

Stand van zaken

Dogecoin steeg ook de afgelopen maanden gigantisch tegenover Bitcoin, namelijk 1.500%. Toch zien we een neerwaartse trend en die stopt niet zomaar. Op zaterdag 17 juli handelde dogecoin (DOGE) voor $ 0,17 per eenheid na twee maanden geleden $0,737 per eenheid te hebben bereikt. Statistieken van zeven dagen laten zien dat DOGE deze week 18% heeft verloren, en statistieken over 30 dagen laten een verlies zien van meer dan 43% in de afgelopen maand.

De digitale munt is nog steeds heel veel geld waard. De marktkapitalisatie is met $23 miljard aanzienlijk te noemen.