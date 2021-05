Dogecoin schiet nog verder omhoog door belangrijke aankondiging - Apparata

Afbeelding via Dogecoin

De koers van Dogecoin stijgt verder na een belangrijke aankondiging omtrent de digitale munt.

Dogecoin kende al aan het begin van de dag een mooie stijging. Als een van de weinige digitale munten stijgt de munt op dit moment sterk. Dit ligt natuurlijk aan Musk, die een Tweet de wereld instuurde over dat hij samenwerkt met de ontwikkelaars van de digitale munt. Dit om de transacties efficiënter te laten verkopen. Nu is er een belangrijke aankondiging.

Dogecoin aankondiging

Coinbase heeft in een aankondiging gezegd dat Dogecoin binnenkort verhandelbaar is op het platform. Dit heeft de CEO van Coinbase Brian Armstrong verteld tijdens de presentatie van de afgelopen kwartaalcijfers. En waarom is dat nou belangrijk nieuws? Nou, Coinbase is één van grootste cryptobeurzen ter wereld. Wanneer een nieuwe listing wordt aangekondigd, heeft dit bijna altijd een positief effect op de koers van een digitale munt. Dus nu ook weer.

Coinbase

Het bedrijf is sinds 14 april jongsleden beursgenoteerd. De aandelen van Coinbase zijn verhandelbaar op de NASDAQ in Amerika. Dit maakt de cryptobeurs nog invloedrijker. Coinbase zou natuurlijk gek zijn om de digitale munt niet beschikbaar te stellen op hun beurs. Er wordt knetterveel in gehandeld en het levert dus veel geld op. Dogecoin begon in 2013 als een meme- token. Het is jarenlang genegeerd en het was heel lang niet meer dan 1 cent per munt waard. Nu is Dogecoin echter meer dan 56 miljard dollar waard. Er zijn op dit moment maar een paar andere digitale munten meer waard dan Dogecoin.

Op het moment van schrijven staat de crypto een goede 30% in de plus. Alleen maar goed nieuws dus voor de munt. De aankondiging van Dogecoin versterkte de koers omhoog. De verwachting is dat de munt binnen zes tot acht weken verhandelbaar is op Coinbase, waardoor het nog toegankelijker zal worden voor een nog groter publiek.