Dogecoin stijgt met honderden procenten - Apparata

In slechts enkele dagen tijd is Dogecoin, met de afkorting DOGE, enkele honderden procenten gestegen.

Het zijn bizarre tijden in de wereld van financiën. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen rondom GameStop. De cryptowereld doet de afgelopen dagen ook lekker mee in die gekte. Eerder vandaag schreven we al over Elon Musk die het vuur wist op te stoken met een Bitcoin-vermelding. Maar niet alleen Bitcoin profiteert van de online gekte die momenteel gaande is.

Dogecoin, een cryptocurrency van het internet, steeg de afgelopen dagen met enkele honderden procenten. Net als met GameStop, werd er onder andere op Reddit opgeroepen om in te slaan. Het resultaat is dat de munt keihard over de kop is gegaan. Het is niet de eerste keer dat er wereldwijde aandacht is voor de munt. In het verleden heeft Elon Musk aangegeven een fan te zijn van de cryptomunt. Ook toen was een koersstijging het gevolg.

Op het moment van schrijven heeft Dogecoin een stijging van iets meer dan 100 procent in 24 uur tijd. De grootste gekte lijkt achter de rug, maar wie weet wat het weekend gaat brengen. Naast Bitcoin en Dogecoin zijn er tal van altcoins die meeliften op het positieve sentiment. Onder andere Ethereum en ook Ripple (XRP) staan in het groen vandaag.