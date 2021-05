Domino's Pizza betaalt medewerkers Bitcoin salaris - Apparata

Als je werkgever, net als Domino’s Pizza, je de mogelijkheid geeft om je salaris te ontvangen in Bitcoin, zou je dat doen?

Bitcoin begint steeds meer mainstream te worden. Om cryptocurrency acceptabel te maken onder het ‘gewone’ volk moet er minimaal twee dingen gebeuren. Ten eerste moet je er op veel plekken mee kunnen betalen. Ten tweede moet het zo toegankelijk mogelijk worden. Wat dat betreft is deze ontwikkeling goed nieuws voor Bitcoin in zijn algemeenheid. Domino’s Pizza geeft medewerkers de keuze om het salaris in Bitcoin te ontvangen.

Vanaf vandaag krijgen de medewerkers deze keuze. Of euro’s, of in Bitcoin. De uitbetaling in Bitcoin wordt uitgevoerd door bitcoinbedrijf BTC Direct. De aankondiging is geen toeval. Het is vandaag namelijk Bitcoin Pizza Day. Een dag die stilstaat bij het feit dat 11 jaar geleden iemand 10.000 Bitcoin betaalde voor twee pizza’s. Met de wetenschap van nu de duurste pizza’s ter wereld.

Slechts een gedeelte van het salaris kan in Bitcoin uitbetaald worden. Dat heeft te maken met de Nederlandse wet. Het minimumloon blijft gestort worden in euro’s. Alles daarboven kan in Bitcoin. De uitbetaling staat gewoon op het loonstrook, dus in dat opzicht is er niet veel anders.

Bij Domino’s Pizza werken meer dan 1000 in- en externe medewerkers die nu de mogelijkheid hebben om het salaris voor een gedeelte in Bitcoin te ontvangen.