Donald Trump's eigen sociale medium wordt een rommeltje - Apparata

Donald Trump werkt naar verluidt aan een eigen sociale medium en dat ziet er nu al als een complete mislukking uit.

Tegen het einde van zijn omstreden presidentschap werd Donald Trump van zo’n beetje ieder sociaal medium afgetrapt. Dat is voor de zakenman meer dan genoeg reden om zijn eigen platform te creëren. Over enkele maanden mogen we volgens FoxNews een social medium van Trump verwachten. Maar of het iets fatsoenlijks wordt, valt sterk te betwisten.

Donald Trump’s eigen sociale medium

Volgens bronnen komt Trump binnen de komende maanden met een eigen platform. Het zou een revolutionair platform worden dat tientallen miljoenen nieuwe gebruikers moet aantrekken.

En op zich is het geen gek idee; alle gevestigde sociale media weerden Donald Trump en veel van zijn aanhangers waren daar verontwaardigd over. Ervan uitgaande dat grofweg de helft van de Amerikanen überhaupt interesse zou hebben in het platform, kijkt hij naar zo’n 150 miljoen potentiële gebruikers.

Aan de andere kant rammelt het plan ogenschijnlijk aan alle kanten. Zo hebben veel gevestigde tech-bedrijven, waaronder ook aanbieders van serverruimte, hem de rug toegekeerd. Denk aan Amazon en Microsoft, die waarschijnlijk geen zaken met hem willen doen. Men vraagt zich sterk af of hij de infrastructuur voor zo’n platform kan opzetten.

Dan is er nog het concept zelf. Het sociale medium van Donald Trump moet een reactie zijn op mainstream linkse platformen. Conservatieve ideologieën moeten vrij gedeeld kunnen worden. Maar een sociaal medium, ongeacht de politieke kleur van de eigenaren, moet gecontroleerd worden.

Mensen zetten allerlei linkse en rechtse onzin online en dat zal snel uit de klauwen lopen. Het zal slechts een kwestie van zijn tijd voor een verband tussen het platform en racisme, discriminatie en extreem nationalisme ontstaat. Terecht of onterecht, zijn platform lijkt een perfecte broedkamer voor controverse.

Kortom, Trump is als een kind op de speelplaats, buitengesloten van alle spelletjes. Het blijft maar de vraag of hij genoeg voetballen, skelters en stoepkrijt kan optrommelen om zijn eigen speelplaats te beginnen. En als dat al lukt, dan zal hij snel merken dat een juffrouw essentieel is om een oogje in het zijl te houden.