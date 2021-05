Donkere wolken boven Sherlock spin- off ‘The Irregulars’ van Netflix - Apparata

The Irregulars werd met veel bombarie aangekondigd op Netlflix. Krijgen we nog een tweede seizoen of kan de serie de verwachtingen niet waarmaken?

Er is veel geld in de serie The Irregulars gestoken door Netflix. De verwachtingen van de serie waren hooggespannen. Nu deze een paar maanden online staat, kunnen we de balans opmaken. Was het echt zo’n succes of viel het tegen?

The Irregulars op Netflix

De serie werd gepresenteerd als spin- off van de populaire serie Sherlock. In The Irregulars volgen we een bende onrustige tieners die worden gerekruteerd om dokter Watson te helpen bij het oplossen van misdaden. Een beetje donkerder, meer magie en engere scenes. Seizoen 1 van de nieuwe spin-off van Sherlock Holmes speelt zich af in Victoriaans Londen en verscheen wereldwijd op Netflix op 26 maart 2021. De show heeft veel talent voor en achter de camera met Henry-Lloyd Hughes, Royce Pierreson en Aidan McArdle. Het recept voor een succes, dacht Netflix. Maar de werkelijkheid ligt anders.

Tweede seizoen

Krijgt de serie The Irregulars een tweede seizoen op Netflix? Vermoedelijk niet. Volgens de productielijst van Netflix zou de serie een tweede seizoen krijgen, maar het lijkt erop dat het bedrijf heeft besloten dit toch niet te doen. De serie wordt dus al na één seizoen geannuleerd. Dit nieuws komt via Variety. Zij stellen dat de serie goede cijfers heeft gehaald via verschillende top 10- lijstjes, maar de serie presteerde op de eigen systemen van Netflix niet goed genoeg. De eerste week deed de serie het goed, maar daarna zakte het hard weg. Reden voor Netflix om er mee te stoppen.

Afbeelding via What’s on Netflix

Toch nog goed nieuws: er komt nog een andere Sherlock Holmes film van Netflix. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze Sherlock Junior heten. Wanneer deze productie af is, dat is de vraag. Maar het lijkt er niet op dat Netflix na de tegenvallende prestaties van The Irregulars deze zal annuleren.