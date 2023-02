DoNotPay onderhandelt je prijs omlaag

Vind je dat je teveel betaalt, maar is handjeklap niet je ding? De AI-toepassing DoNotPay kan de prijs die je betaalt omlaag onderhandelen.

Het is geen toepassing waar je misschien direct aan denkt, maar nu is het technisch mogelijk. Een kunstmatige intelligentie die namens jou korting probeert te bedingen en naar het schijnt behoorlijk succesvol is. Erg handig, natuurlijk, want korting, wie wil dat nou niet?

Wat is DoNotPay?

DoNotPay is het gevolg van de frustraties van de Brits-Amerikaanse ondernemer Joshua Browder. Als student werd hij vaak beboet en besloot om te proberen of je kunstmatige intelligentie niet kan gebruiken om ambtenaren van de parkeerwacht te vermurwen. Zoals iedereen weet die wel eens een parkeerboete heeft gehad, worden deze prenten te pas en vooral te onpas uitgedeeld.

Zelf bezwaar maken is lastig. Daarbij is de kans op succes ongewis. Maar een kunstmatige intelligentie, die is getraind op honderden succesvolle scripts, zou het wel eens beter kunnen, bedacht Browder. Het resultaat: DoNotPay zag het levenslicht in 2016.

Ondersteund door Jeopardy-winnaar IBM Watson

De DoNotPay app

Zijn service werd een groot succes. Bij naar schatting 60% van alle parkeertickets waar de DoNotPay bot bezwaar tegen maakte, werden de bezwaren toegekend. Uiteraard waren de slachtoffers van de prentenregen erg blij. Hiermee haalde Browder de landelijke media in zowel de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië.

DoNotPay wordt overigens niet ondersteund door ChatGPT, maar door een andere AI die al eerder het nieuws haalde: Jeopardy-winnaar Dr. Watson van IBM. Later breidde het bedrijf zich uit tot een breed pakket van diensten voor consumenten. Van assistentie bij WOB-verzoeken, tot bijvoorbeeld automatisch terugbetaling eisen. In totaal staan er meer dan tweehonderd juridische acties geregistreerd, van proefabonnementen stopzetten, tijdelijke, fake creditcardnummers tot je geld terugeisen.

Op dit moment is het bedrijf meer dan $ 200 miljoen waard. Je kan je daar abonneren voor een tweemaandelijks bedrag van rond de $ 36. Overigens raden juristen aan om DoNotPay niet voor echt belangrijke zaken te gebruiken. AI’s maken namelijk geregeld fouten.

DoNotPay alleen in de VS en Verenigd Koninkrijk beschikbaar

Helaas is de DoNoyPay service nog niet beschikbaar voor Nederlandse klanten, tenzij je in Engeland of de Verenigde Staten woont. Wel is de service nu ook beschikbaar in de drie overige Angelsaksische landen Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Je kan je nu al via een creditcard aanmelden, maar waarschijnlijk zijn er nu nog geen gespecialiseerde diensten die nuttig zijn voor Nederlandse gebruikers.

Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voor dit soort diensten ook in Nederland worden aangeboden, door dit bedrijf of door een Nederlands bedrijf. Waarom niet jouw bedrijf? Iets om in de gaten te houden!