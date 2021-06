Doom spelen op je Ikea meuk, het kan! - Apparata

De klassieker Doom spelen is altijd leuk. Maar nu kan het op een Ikea Smart Light Bulb.

We ontkomen er niet aan: op zondag naar de Ikea gaan om wat handige huis, tuin en keukenspulletjes te gaan halen. Het is zelfs zo gek dat er soms files staan! Maar goed, je kan er wel degelijk allerlei mooie en handige spullen vinden. En vanaf nu kan je Doom spelen op een van hun apparaten. Beter!

Doom spelen op Ikea Bulb

Op internet proberen hackers al jaren alles uit met Doom. En dan vooral de game te proberen te laten draaien op alles wat een microprocessor heeft. De klassieker komt uit 1993 dus het heeft al op superveel platforms gedraaid. Maar nu is de Ikea Smart Light Bulb het slachtoffer van Doom. Specifieker: de Trådfri GU10 345 RGB LED-lamp, die Next-Hack heeft weten te hacken om een ​​aangepaste versie van Doom te draaien.

Het is met de lamp wel een ander verhaal, dit omdat het apparaat geen knoppen of een display heeft. De vorige hacks hadden dit wel. Denk aan de Nintendo Game & Watch, de MacBook Pro Touch Bar of een TI-rekenmachine. Next-Hack moest die toevoegen, met behulp van het MGM210L RF-bord dat het “slimme” deel van de lamp van stroom voorziet, en een kopie van Doom aan te passen om op zijn schamele 108kB RAM te draaien.

Afbeelding via Next-Hack

Processor

Dus moesten de hackers aan de slag om het werkbaar te maken. Er moest natuurlijk extra opslagruimte worden toegevoegd, het beheer van de RAM moest (beter) werken en de audio werkt nu optimaler. Dit alles heeft gewerkt en de processor kan het nu aan. Het heeft niet alleen genoeg kracht om Doom te laten draaien, maar ook om de aangepaste versie uit te voeren. En dat voor een gloeilamp…