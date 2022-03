‘Doomscrolling’ nieuw fenomeen en is niet alleen slecht voor je humeur

Alleen maar slecht nieuws waar je doorheen scrolt. Dat heet doomscrolling en dat doen we allemaal. Het is alleen niet heel goed voor je.

We ervaren allemaal meer stress na de pandemische lockdowns. Nu komt ook de oorlog in Oekraïne erbij en dat is niet goed voor onze gemoedstand. Daarbij komen de klimaatcrisis, de stijgende kosten van levensonderhoud ook nog eens bij. Het lijkt alsof er helemaal geen goed nieuws meer is.

Doomscrolling

Er is natuurlijk ook goed nieuws. Maar als we aan het doomscrollen zijn en zodoende heel veel schermtijd besteden aan het lezen van negatief nieuws, kunnen we vast komen te zitten in een negatieve spiraal.

Doomscrolling kan gevoelens van angst en depressie bevorderen. Bedenk bijvoorbeeld hoe verdrietig en uitgeput je je kunt voelen als je naar een drama kijkt met tragische gebeurtenissen en droevige muziek op de achtergrond. Dergelijke omstandigheden kunnen in de loop van de tijd een enorm effect hebben op onze geest, wat leidt tot daadwerkelijke cognitieve stoornissen, zoals verminderde aandacht of problemen met geheugen en redeneren. En wanneer we constant negatief nieuws in ons opnemen en negatieve herinneringen opnemen, voelen we ons nog meer down – waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Oplossing

Belangrijk is om obsessief doomscrolling te vermijden. Om dat te doen, moet je een aantal positieve momenten van rust hebben. Probeer dus iets in te plannen wat je leuk vindt en waar je dagelijks van ontspant en ontstresst, zoals een goed boek lezen, een leuke film kijken, vrienden en familie bezoeken of een mindfulnesstraining. Oefening of iets nieuws leren, zoals een andere taal of een muziekinstrument, kan ook goed zijn.

Een andere manier om de situatie onder controle te krijgen, is door actie te ondernemen, bijvoorbeeld door lid te worden van een liefdadigheidsinstelling of te gaan sporten. Als je nog steeds wordt gestoord door doomscrolling, kun je contact opnemen met een klinisch psycholoog die je kan helpen. Als het echt uit de hand loopt dan hé.