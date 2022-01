Doomsday Clock nadert het uur van onze zelfvernietiging!

Paniek! Met alle narigheid wat er nu speelt nadert de Doomsday Clock middernacht. En dat is geen goed nieuws.

Nou, het waren niet de makkelijkste jaren de afgelopen tijd. Helaas, het kan nog erger worden. De Doomsday Clock slaat 100 seconden voor middernacht, het uur van de zelfvernietiging van de mensheid. De nieuwe tijd werd donderdag vastgesteld door het Bulletin of the Atomic Scientists, een non-profitorganisatie die zich richt op wereldwijde veiligheidskwesties. De Doomsday Clock is een iconisch symbool van de kwetsbaarheid van de mensheid.

Doomsday Clock

Hoewel de tijd niet aangepast is, blijft de prognose niet al te positief. Het is zelfs somber te noemen. “Het niet aanpassen is geen goed nieuws: in feite weerspiegelt het het oordeel van het bestuur dat we op een hachelijk moment vastzitten”, zegt Sharon Squassoni, onderzoeksprofessor bij het Bulletin. Er is dus de afgelopen jaren geen verbetering gezien. Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag. De non-profitorganisatie waarschuwde dat wapenwedlopen, de klimaatcrisis en COVID-19 ervoor zorgen dat we geen tijd meer te verliezen hebben.

De klok tikt richting een catastrofe sinds 1947, toen kernwapens de grootste bedreiging voor de beschaving waren. Dat is nu wel wat minder geworden, maar daar zijn andere dreigingen voor in de plaats gekomen. Het Bulletin lanceerde het project om het publiek te waarschuwen hoe dicht we bij het vernietigen van de wereld met allerlei gevaarlijke technologie zijn.

Gevaarlijkste moment

Het meest veilige moment was toen de Koude Oorlog eindigde in 1991. Toen de VS en de Sovjet-Unie overeenkwamen hun twee strategische kernwapenarsenalen uit te putten, werd de klok op 23:43 gezet. Het dichtst bij middernacht was 100 seconden, een tijd die twee jaar geleden is ingesteld en waar we vandaag nog steeds aan vast zitten. Hiermee wordt een statement gemaakt dat we echt actie moeten ondernemen. We moeten radicale veranderingen doorvoeren voordat het te laat is.