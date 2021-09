Door Bottle+ zit jij nooit meer zonder frisdrank

Vaak behoefte aan iets te drinken onderweg, maar normaal water te saai? Bottle+ zorgt voor een frisdrank, overal.

Water is goed voor je. Laten we het daar over eens zijn. Water is echter een relatief saai drankje, waardoor men er vaak smaak aan toevoegt in bijvoorbeeld frisdrank. Helaas ook nogal wat suiker en we hoeven het niet eens te hebben over de milieu-impact van PET-flessen.

Prikwater

Een oplossing vindt je in dingen als SodaStream. Een machine die van elk water prikwater maakt, eventueel met een smaakje. Niet alleen is dat lekkerder, ook bespaar je hiermee de PET-flessen en dat soort ongein. SodaStream is een keukenmachine waarbij je water bruisend maakt met een CO2-tank.

Bottle+

Leuk, maar dan moet je je water dus bruisend maken bij jou thuis en hopen dat het onderweg niet zijn prik verloren is. Daar is nu ook een oplossing voor. Het heet Bottle+ en het is een startup die overal en altijd bruisend water wil aanbieden. Het principe lijkt erg op SodaStream, maar dan compacter.

De Bottle+ heeft een CO2-reservoir die je af en toe even moet bijvullen. Dat wel thuis. Verder kun je hem gewoon gebruiken als een fles. Elk water kan erin, of andere drankjes. Vervolgens kun je op de knop op de zijkant drukken en je water wordt prikwater.

Een leuk en ecologisch verantwoord idee, bovendien wil het team achter Bottle+ het product voor weinig op de markt brengen. Dé vervanger voor jouw waterfles? Dan kun je het idee ondersteunen op Kickstarter.