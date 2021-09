Door chiptekort gaat de iPhone weer duurder worden

Geen zorgen: deze stijging heeft nog niet zijn volle impact op de iPhone 13. Maar de prognose is nu al dat een iPhone weer een stuk duurder wordt.

Het is wat je vaak hoort als kritiek op Apple: ze verkopen dure apparaten. Dat is nou eenmaal een feit: helemaal ‘Pro’-versies kunnen soms een aardig fortuin kosten. Ook zat er jarenlang een stijgende lijn in. Je kon er donder op zeggen dat de iPhone nieuw duurder zou worden dan die van vorig jaar toen die nieuw was. Er zijn momenteel echter twee dingen aan de hand: Apple introduceerde goedkopere iPhones en prijzen bleven min of meer gelijk bij een nieuwe release. Dat klinkt als een goede ontwikkeling.

iPhone wordt duurder

Helaas gaat het wel weer die kant op. Volgens voorspellingen wordt de iPhone in het algemeen weer duurder. De boeman is het welbekende chiptekort. Schaarste maakt de chips duurder en dus moet Apple meer geld verdienen voor een vergelijkbare winstmarge. Naar het schijnt gaan de prijzen dan weer omhoog.

High range

Ook is de grootste winst vervolgens te behalen uit high-end devices. Middenklasse en budgetklasse telefoons zijn niet voordelig genoeg om daar erg op te focussen. We kunnen ons niet voorstellen dat basismodellen als de iPhone 12 de deur gewezen worden, maar een opvolger voor de iPhone SE zou met deze logica lastig worden.

Concreet

Wat het concreet betekent is nog niet bekend. Sowieso is wel bekend dat het duurder worden van de iPhone voor de aankomende iPhone 13 nog niks gaat betekenen. Ook andere bedrijven kunnen hier last van gaan hebben. We moeten het maar afwachten. (via Nikkei Asia)