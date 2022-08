Door Fitbit 65 jaar de cel in

In de Verenigde Staten is een man veroordeeld tot 65 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Dankzij haar Fitbit.

Richard Dabate, een 45-jarige computertechnicus uit Connecticut was bijna weggekomen met de moord op zijn vrouw. Zijn versie van de misdaad werd echter door de Fitbit van het slachtoffer ontkracht.

Watskeburt?

In 2015 vond de Fitbit moord plaats. Volgens Richard werden hij en zijn vrouw op 23 december overvallen door een dikke gemaskerde overvaller met een donkere stem zoals die van Vin Diesel. Die imaginaire overvaller brak bij het stel in en schoot de vrouw dood nadat hij om de creditcards en pincodes had gevraagd.

Volgens de niet zo beste man werd de inbreker gestoord omdat beiden onafhankelijk van elkaar thuis kwamen toen de overvaller op rooftocht was door het huis. Richard was zijn laptop vergeten en de spinning les van zijn vrouw Connie was niet doorgegaan. En dus kwamen ze beiden onverwacht terug thuis.

De fantasierijke Richard trof bij thuiskomst zijn vrouw vermoord aan en werd zelf door “Vin Diesel” aangevallen met een stanleymes en vastgebonden aan een stoel met tie-wraps. De “held” wist echter een brander te pakken te krijgen en de overvaller in zijn gezicht te verwonden en weg te jagen. Naar zijn zeggen verloor hij daarna het bewustzijn.

Fitbit

De plaatselijke rechercheurs geloofden geen klap van Dabate zijn verhaal. Hij had bijna geen verwondingen en was vastgebonden aan een klapstoel. Daarnaast had niemand in de buurt ook maar iets van een overvaller gezien of gehoord.

Vrouwlief Connie droeg tijdens de moord een Fitbit en die werd de dader uiteindelijk fataal. Volgens de data van de wearable liep de dame namelijk nog rond en was actief terwijl volgens de verklaring van Richard ze al dood was. Ook postte ze nog video’s via haar iPhone. Zijn verhaal klopte dus voor geen meter.

Schuldig

Het motief voor het ombrengen van de vrouw zou een buitenechtelijke zwangerschap bij een andere vrouw zijn. Volgens de veroordeelde geen affaire maar een afspraak met Connie om nog een kind te krijgen aangezien zij dat medisch niet meer kon.

Alles bij elkaar zeer ongeloofwaardig aldus de jury. Schuldig dus en de komende 65 jaar achter tralies dankzij de Fitbit van zijn vrouw.