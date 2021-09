Door Xiaomi wil ook jij een bril dragen

Heb jij goed genoeg zicht? Ga toch maar eens over een bril nadenken dan als ze zo cool zijn als deze Smart Glasses van Xiaomi.

Laten we gelijk even een belangrijke olifant uit de kamer halen: het idee van de smartglass is populairder dan de smartglasses zelf. Smartphones zijn tegenwoordig essentieel in ieders leven en de wil om de info van je smartphone te ‘verkleinen’ naar een ander device is ook populair, kijk maar naar de smartwatch. Dan klinkt een smartglass briljant. Google bewees echter met de Google Glass dat de consument er nog niet om staat te springen.

Xiaomi Smart Glasses

Inmiddels is de wereld een stukje verder en de technologie ook. Xiaomi durft het dus aan om een smartglass te presenteren. Hij heet simpelweg Xiaomi Smart Glasses en laten we wezen: het is gewoon een bril. De Google Glass was zo ontworpen dat het een soort futuristische hoofdband was, dit zodat brildragers hem ook konden gebruiken. Dat is bij de Xiaomi bril niet het geval. Dat even om mee te beginnen.

Verder lijkt er namelijk goed nagedacht te zijn over de Xiaomi Smart Glass. Eén van de glazen verandert namelijk in een scherm wanneer je wil. Door het gebruik van verschillende schermlagen moet je oog zo dicht op een scherm geen probleem zijn. De techniek die gebruikt wordt is MicroLED.

Eigen apparaat

We hadden het al over de smartwatch, maar zo moet je de Xiaomi Smart Glasses niet zien. De bril bestaat uit 497 componenten die het een apparaat op zich maken. Een processor zo groot als een rijstkorrel moet de boel in gang zetten en er zit zelfs de mogelijkheid in voor gps, een camera(!), een microfoon en luidspreker voor het bellen en vele andere zaken.

De Xiaomi Smart Glasses kan uiteraard wel een paar dingen die je telefoon ook kan: je kunt bijvoorbeeld meldingen of belletjes ontvangen op je scherm. Ook kan je navigeren via je bril en dus foto’s maken. Het gaat werken als een soort augmented-reality experience. Je ziet de wereld om je heen, maar dan met extra’s. Het is een beetje alsof je constant rondloopt met een head-up display zoals in een auto.

Naast reeds genoemde zaken loopt de Xiaomi Smart Glasses op Android en heeft hij mogelijkheid voor wifi, bluetooth en al het andere wat je van een telefoon ook gewend bent. Het is trouwens geen onhandig zwaar ding: hij weegt slechts 51 gram.

De prijs van al dit moois is nog niet bekend, maar het lijkt evident dat er een versie van deze smartglass aankomt voor de consument. Het zou wel eens wat kunnen worden.