Doorbraak: OM neemt enorme vangst Bitcoin in beslag!

Bitcoin of crypto in beslag nemen leek onmogelijk, maar de Nederlandse opsporingsdienst is het gelukt.

Het is best te doen om geld in beslag te nemen. Helemaal cash geld, wat criminelen vaak gebruik(t)en, kan met een zoete inval zo gepakt worden. Daarom wordt er tegenwoordig steeds meer een alternatief gebruikt: Bitcoin.

Bitcoin in beslag nemen

Bitcoin gaat namelijk lekker anoniem, dus is het lastig om op te sporen. Ook kun je het opslaan in ‘cryptowallets’ die zo goed als niet gekraakt kunnen worden. Ideaal dus als een betaalmiddel voor clandestiene activiteiten. Makkelijke witwaspraktijken terwijl de opsporingsdienst er niks aan kan doen.

Opsporingsdienst doet er wat aan

Totdat de opsporingsdienst een manier vindt om crypto op te sporen en in beslag te nemen. Dat is nu gelukt: het Nederlandse OM heeft een gigantische vangst van 25 miljoen euro aan Bitcoin en cryptomunten gevangen. Het is niet bekend hoe veel geld er in omgaat en hoe erg dit helpt in het grote plaatje, maar het doet zeker pijn, aldus Rolf van Wegberg, onderzoeker naar cryptocriminaliteit aan de TU Delft.

Nieuw record

Het in beslag nemen van de cryptomunten is een nieuw record en een belangrijke vangst in de bestrijding van witwassen op deze manier. Een persvoorlichter van het OM zegt dat het vooral belangrijk is dat er een signaal afgegeven wordt: zo is Bitcoin en cryptowallets ook niet meer veilig.

Drugs

Crypto wordt tegenwoordig vaak gebruikt als betaalmiddel in de drugscriminaliteit. Transacties worden dan gedaan in crypto en het geld kan de hele wereld over met slechts USB-sticks. Met de methodes van het OM kan Bitcoin of een wallet zelfs gekraakt worden door kopieën te kraken. Dan blijkt ook dat Bitcoin toch sporen achterlaat en er een identiteit achter de betaling gevonden kan worden. Daarom zijn er ook al namen gevonden bij de onderschepte Bitcoin. (via NOS)