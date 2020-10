Video: jouw volgende smartphone-scherm van doorzichtig hout?

Wetenschappers maken doorzichtig hout en dat heeft veel voordelen.

Wetenschappers van de universiteiten van Maryland en Colorado zijn erin geslaagd om hout doorzichtig te maken. Hiermee ontstaat een zee aan mogelijkheden. Zo kan je ramen van transparant hout en smartphones met doorzichtig houten scherm verwachten. Wij leggen het uit.

Hoe ontstaat doorzichtig hout?

Men heeft voor dit proces de Balsa boom gebruikt die vooral groeit in Midden- en Zuid Amerika. De boom groeit snel en is sterk. Door een aantal chemische bewerkingen haalt men de kleurstof uit hout en daarmee ontstaat transparant hout. In dit filmpje legt men het hele proces uit.

Wat zijn de voordelen van doorzichtig hout?

Het doorzichtige hout is veel sterker en buigzamer dan gewoon hout. Ook houdt het warmte vast, die later weer losgelaten kan worden. Doordat het hout 85% licht doorlaat kan het ook gebuikt worden als oplossing voor ruimtes waar je privacy en daglicht wil combineren. Daarmee is het een milieuvriendelijk alternatief voor reguliere ramen in woningen.

Heb jij binnenkort een houten beeldscherm?

Doordat transparant hout sterker is en dunner gemaakt kan worden dan gewoon glas is het ook een goed alternatief voor het beeldscherm van smartphones, waar nu nog wel eens problemen mee ontstaan. Men noemt het zelfs ‘onbreekbaar’ en daarmee zou het ook geschikt zijn voor vouwbare smartphones of bijvoorbeeld autoruiten. Overigens is het onderzoek nog in de beginfase. Het kan dus nog wel even duren voor je daadwerkelijk een scherm van transparant hout in jouw smartphone vindt.

Vraag is natuurlijk of je ook diverse toepassingen, zoals een camera onder het scherm, kunt verwerken in het nieuwe ‘glas’.

Bron: Techeblog