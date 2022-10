Douchewater warmtewisselaar: tot 60% besparing

Douche je veel en heb je een groot huishouden, dan heb je de douchewater warmtewisselaar snel terugverdiend. Bron: publicdomainpictures.net, public domain

Als we onze douchen, verdwijnt alle warme water door het doucheputje. Zonde, want het kost heel veel energie om water op te warmen. Dat kan slimmer; met de douchewater warmtewisselaar.

Als je je doucht, wordt warm, schoon water, warm vies water. Je wilt dat het vieze water in het riool verdwijnt, maar dan wel met alle warmte eruit gehaald. En dat kan! Met een douchewater warmtewisselaar, ook wel bekend als douche wtw.

Wat is een douchewater warmtewisselaar?

Een warmtewisselaar is een apparaat dat de warmte van een warme vloeistof of gas overdraagt aan een koude vloeistof of gas. Dit bestaat meestal uit twee met elkaar in contact staande buizen. De vloeistof in deze twee buizen stroomt tegen elkaar in, waarbij de warmte door de wand van de warme buis naar de koude buizen stroomt.

Het koude, schone water stroomt aan de ene kant in, het warme water aan de andere kant. Aan de andere kant gaat het ondertussen koude smerige water richting de afvoer, terwijl het opgewarmde schone water kan worden gebruikt om te douchen.

Diagrammen van warmtewisselaars. het type dat hiervoor wordt gebruikt is de onderste, waarbij de hete en de koude stroom tegen elkaar instromen. Bron Cruithne9, licentie CC BY-SA 4.0

Een goede douchewater warmtewisselaar kan ongeveer 60% of meer van alle warmte terugwinnen. Het koude water van eerst rond een graad of 11, wordt ze opgewarmd tot 25 graden. Dat betekent dat het douchewater nog maar minder dan de helft, tot 37 graden, opgewarmd hoeft te worden, wat natuurlijk meer dan de helft scheelt in de energierekening voor douchen. Gemiddeld bespaart dit als je elke dag doucht, tussen de 450 en 500 kWh per persoon per jaar, rond de 70 m3 gas.

Vooral als het water afkomstig is uit een elektrische boiler, scheelt dat flink qua kosten. In Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn deze apparaten heel populair en kunnen ze voor enkele honderden euro’s geplaatst worden. Douchen jij en je huisgenoten veel? Dan heb je dit apparaat er in minder dan vijf jaar uit.

Wat is nodig om dit te installeren?

Helaas is in een bestaande woning enig nodige hak- en breekwerk nodig. Je moet namelijk de afvoer vervangen door een warmtewisselaar. In de nieuwe woning, of als je toch al een nieuwe badkamer wil plaatsen, is het veel makkelijker te realiseren.

Een ander alternatief is een douche-bak warmtewisselaar. Dit kan je als douchecel plaatsen, en vereist dus geen breekwerk. Wel wint deze iets minder energie terug, rond de 55%. Is een douchewater warmtewisselaar interessant voor je? Ontdek het bij MilieuCentraal.