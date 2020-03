Draadloos Android Auto straks ook in Nederland?

We moeten nog even geduld hebben.





Geen gedoe meer met een kabeltje. Gewoon in de auto stappen en meteen draadloos aan de slag met Android Auto. Heerlijk toch? Hier in Nederland is het helaas nog niet zover. En we moeten nog steeds geduld blijven hebben.

De feature werd in oktober 2019 door Google wereldwijd uitgerold. Overigens stamt de feature zelf uit april 2018. Toen konden de Pixel-telefoons al draadloos connectie maken met Android Auto. In eerste instantie konden een select aantal landen met de functie aan de slag. Tot die landen behoorden onder meer de Verenigde Staten, Canada, Mexico en een groot deel van Zuid-Amerika.

Volgens XDA Developers is nu ook een deel van de rest van de wereld aan de beurt. Onder andere Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook een aantal Europese landen kunnen draadloos gebruik maken van Android Auto. Tot die Europese landen behoren onder meer Duitsland, Frankrijk en Italië. Nederland staat er, net als België, helaas nog niet tussen.