Draadloze elektriciteit nu een feit in Nieuw-Zeeland

Draadloze elektriciteit versturen door de lucht lijkt onzin, maar is wel degelijk haalbaar. Nu in Nieuw-Zeeland, maken ze daar gebruik van.

De elektriciteit die wij uit het dagelijks leven kennen, loopt door een draad of een andere geleider. Daarom moet je je bijvoorbeeld niet in de badkuip of onder de douche gaan scheren met je scheerapparaat in een stopcontact. Want water met zeep geleidt ook en dat heeft natuurlijk akelige gevolgen. Maar ook een bliksemschicht is een vorm van elektriciteit. Daarbij vormt zich een ionkanaal in de lucht. En je hebt natuurlijk de draadloze opladers, die werken door inductie.

Maar er is nog een manier om draadloos elektriciteit door te sturen, namelijk in de vorm van elektromagnetische straling. Zoals radiogolven. Met een nauwkeurige richtantenne kan je radiostraling precies richten op de ontvanger, en op die manier energie doorsturen.

Draadloze elektriciteit via een radiolaser

De startup Emrod Energy maakt gebruik van radiolasers. De allereerste lasers waren radiolasers oftewel masers. Nieuw is de techniek dus niet, maar wel de toepassing. Het grote voordeel van een laserstraal is dat deze altijd gefocust blijft. Dit betekent dus dat je ook tot op tientallen kilometers afstand energie kan versturen. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom ESA en NASA serieus kijken naar radiolasers om draadloze elektriciteit die op wordt gewekt in zonnepanelen in de ruimte, naar de aarde te kunnen stralen.

In een eerste proefopstelling, die je hierboven ziet, is Emrod Energy erin geslaagd om deze energie over een afstand van 40 meter draadloos door de lucht te sturen. Ze willen nu de proefopstelling opschalen, zodat de energie tot kilometers ver en met een hoger vermogen er minder verlies kan worden verstuurd. Op dit moment gaat er bij het versturen van energie door kabels van koper over langere afstanden, rond de 7% van de energie verloren. Dat probleem is er met draadloze elektriciteit niet, maar dan zit je weer met verlies door spreiding van de bundel.

Voordelen voor lastig terrein en hulpverlening na rampen

Het grote voordeel van draadloze elektriciteit is dat je dan op lastig terrein geen kabels meer hoeft aan te leggen. Ook kan je snel een noodvoorziening aanleggen, als er bijvoorbeeld een ramp heeft plaatsgevonden. Wat dat betreft komt deze uitvinding helaas net wat te laat voor Oekraïne, waar we nu de nodige problemen zijn met de uitval van stroom.

En natuurlijk is een draadloos netwerk snel aan te passen, door het zendstation te veranderen of de energie via een andere route te sturen. Als bonus hebben we dan meteen een goede manier om zonne-energie uit de ruimte naar de aarde te sturen.

Nadeel is natuurlijk dat het niet echt gezond is om door deze laserbundel te lopen. Daarom maakt Emrod Energy gebruik van lasers rondom de grote bundel, die detecteren of hun baan onderbroken wordt. Zodra dat het geval is, wordt de radiolaser meteen gestopt totdat de blokkade weg is.

Kortom, dit is een slim systeem dat een vervelend probleem op kan lossen. Wel is er nog de nodige ontwikkeling nodig om draadloze elektriciteit echt op grote schaal te kunnen toepassen, maar Emrod is goed bezig.