Dragon Ball Super: Super Hero’s film is een prachtige nostalgische reis

Crunchyroll/Toei

Dragon Ball Z was super populair en nu komt er een nieuwe film aan. Wij hebben de laatste beelden.

Hele volksstammen zaten aan de buis gekluisterd om naar Dragon Ball Z te kijken. Echter, dat is alweer een tijd terug. Voor kinderen uit de jaren 90 was Dragon Ball van Akira Toriyama een van onze eerste stappen in anime en manga. Het was Dragon Ball Z dat de toon heeft gezet, en de franchise is sindsdien doorgegaan met het produceren van talloze games, spin-off-anime en films. Nu de aankomende Super Hero-film de eerste film in vier jaar is, doet Toei Animation er alles aan om ervoor te zorgen dat deze film een ​​groot succes wordt.

Dragon Ball Super: Super Hero’s

Deze nieuwe film volgt Piccolo en Gohan, terwijl ze de wereld redden van een nieuwe versie van het Red Ribbon Army. Dit is een criminele organisatie die voor het eerst opdook toen Gohans vader, Goku, een kind was. Dit was in de originele Dragon Ball en keerde later terug in DBZ tijdens de ‘Androids Saga’.

De film is eerder deze maand uitgebracht in Japan. De verwachting is dat de rest van de wereld komende maanden zal volgen. Nu heeft Toei een video uitgebracht van de opening van de film. Deze geeft een verkorte versie geeft van het Ribbon-verhaal dat door de jaren heen door de franchise is gegaan. Maar in plaats van dat beeldmateriaal simpelweg te presenteren zoals het oorspronkelijk was, maakte Toei het opnieuw om te passen in de stijl van de 3D-animatie van de film.

Samenvatting

Zie het dus als een soort samenvatting. Overigens, het ziet er geweldig uit. Hierdoor wordt het duidelijk welke anime-toekomst Dragon Ball te wachten staat, en we hopen dat de volgende serie, wanneer deze uitkomt, even prachtige animaties heeft.