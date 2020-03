Dreigen er tekorten van de Samsung Galaxy S20?

Het Coronavirus kan roet in het eten gooien.





De wereldwijde economie heeft te kampen met tegenslagen door het Coronavirus. Naast China, zijn onder andere Zuid-Korea en Italië hard getroffen door het virus.

In Zuid-Korea begon het leven weer een beetje op gang te komen. In elk geval in de Samsung-fabriek waar men de nieuwe Galaxy S20 produceert. De productie in de fabriek is echter weer stil komen te liggen volgens Reuters.

Een medewerker in de fabriek zou positief hebben getest op het Coronavirus. De fabriek begeeft zich in Gumi. Het is de tweede keer dat de productie van de fabriek voor een deel stil komt te liggen.

Dit is dramatisch voor Samsung. Winkels over de hele wereld werken met voorraadden, maar de productie van de Galaxy S20 mag niet te lang stil komen te liggen. Voorraadden raken op en winkels kunnen niet aanvullen door dreigende tekorten.

Vooralsnog is de bestemming alleen gerelateerd aan die ene medewerker. Volgens Reuters is Samsung van plan om de productie morgen weer te hervatten.