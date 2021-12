Drie innovatieve uitvinders die stierven door hun eigen uitvinding

Oei, deze drie uitvinders stierven door hun eigen uitvinding. Lees hier wie dat waren en welke uitvindingen hun fataal werden.

De meeste uitvinders zijn geobsedeerd door hun idee. Ze zijn er vierentwintig uur per dag mee bezig en stoppen vaak pas als het af. Of als het hun fataal wordt. Zo ook bij deze drie uitvinders, waar hun uitvinding hun einde werd.

Uitvinders die stierven

Sommige stierven een niet zo prettige dood, andere waren in één klap weg. Hieronder staan drie uitvinders die het leven lieten door hun eigen uitvinding.

Marie Curie

De eerste is gelijk een vrouw, namelijk Marie Curie. De bekende chemicus en uitvinder ontdekte radium en polonium aan het eind van de 19e eeuw. Maar ze transformeerde ook de gevechtsgeneeskunde voor altijd toen ze de eerste mobiele radiologiemachine creëerde. Net als de röntgenapparaten die opdoken in de ziekenhuizen van grote steden, konden Curie’s apparaten ter grootte van een auto door legerchirurgen op het slagveld worden gebruikt om snel een beeld te krijgen van eventuele kogels of granaatscherven die in hun patiënten vastzaten. Heel veel levens worden hier nog steeds door gered.

Hoewel haar apparaat misschien talloze mensen op het slagveld heeft gered, zou het haar uiteindelijk doden – haar overmatige blootstelling aan röntgenstralen later in haar leven wordt algemeen aanvaard als een van de belangrijkste oorzaken achter het geval van aplastische bloedarmoede die ze ontwikkelde. Hierdoor overleed ze op 4 juni 1934.

Hulton Archive

Franz Reichelt

De tweede uitvinder in ons lijstje van overleden uitvinders is Franz Reichelt – ook bekend als “The Flying Tailor”. Hij was een in Oostenrijk geboren kleermaker die in het begin van de 20e eeuw in Frankrijk woonde, en werd beroemd met het pionieren van een volledig draagbaar parachutepak. Het ziet er overigens niet echt heel stevig uit. Maar dat weerhield Reichelt er niet van het uit te testen in een sprong van de Eiffeltoren begin februari 1912.

Hij had zelfs zoveel vertrouwen in die sprong dat hij de lokale pers belde om zijn uitvinding in actie te filmen. Onnodig te zeggen dat het niet ging zoals gepland: Reichelt stortte van de toren, pak en al, en verpletterde zijn schedel, ruggengraat en een paar andere belangrijke botten toen hij de grond raakte. Hij was bijna onmiddellijk dood. Het hele evenement is op film vastgelegd en, als je niet bang bent, kun je het hele debacle hier zelf zien.

Wikimedia Commons

William Bullock

De laatste van de drie uitvinders is William Bullock, een Amerikaanse uitvinder die in het midden van de 19e eeuw leefde en algemeen wordt beschouwd als een van de vroege ouders van de moderne drukpers. In 1863 creëerde Bullock een nieuw soort drukmachine die in die tijd heel modern was.

Het enige probleem met deze machine was dat het niet was wat je ‘veilig’ zou noemen. De uitvinder ondervond dat zelf. Zijn been kwam in een van de persen, terwijl het werd geïnstalleerd voor een plaatselijke krant in Philadelphia. Zijn been was verbrijzeld en werd binnen een week gangreen. Negen dagen erna was hij dood.