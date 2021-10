Drie instellingen die je moet wijzigen op je nieuwe iPhone 13

Steeds meer mensen krijgen de iPhone 13 binnen. Dit zijn de drie instellingen die handig zijn om te veranderen.

Wanneer je je gloednieuwe iPhone binnen hebt, is het misschien goed om je opties eens te bekijken in Instellingen. Het menu iOS-instellingen zit boordevol mogelijkheden om te finetunen.

Drie instellingen wijzigen iPhone 13

Dit zijn de drie instellingen die je gemakkelijk kan aanpassen en waardoor het gebruik van je nieuwe smartphone beter kan worden.

Stel geplande meldingen in

Veel meldingen hoeven niet meteen te worden gelezen, zoals meldingen voor nieuwe films op Netflix of een like op je Instagram-bericht. Je wordt soms gek van de hoeveelheid berichten. Daar wat rust in aanbrengen is handig. Dat kan door de waarschuwingen te bundelen in geplande meldingen in plaats van directie notificaties. Tik op de optie Meldingen in Instellingen en kies vervolgens Gepland overzicht om je dagelijkse bezorgtijden te kiezen.

Tweede face-to-face-ID toe

Tik in Instellingen op Gezichts-ID en toegangscode en kies vervolgens Een alternatief uiterlijk instellen om een ​​tweede gezicht te configureren voor het ontgrendelen van je nieuwe iPhone. Dit kan een heel ‘ander gezicht’ van jezelf zijn. Of het gezicht van je vriendin/ vriend die in een noodgeval je telefoon moet ontgrendelen.

Een snelkoppeling voor dubbeltikken instellen

Dit is echt handig. Je kunt dubbeltikken op de achterkant van je iPhone 13 configureren om een bepaalde actie uit te voeren. Zoals een screenshot maken, de camera starten, een bepaalde app openen, het scherm vergrendelen, Siri activeren en ga zo maar door. Open Instellingen en tik vervolgens op Toegankelijkheid, Aanraken en Terug Tik om je snelkoppeling te configureren.