Drive to Survive seizoen 3 heeft een trailer! - Apparata

En daarmee krijgen we te zien wat je kunt verwachten van Drive to Survive seizoen 3.

Een documentaire over het laatste seizoen van de Formule 1. Als je de F1 in 2020 hebt gekeken weet je eigenlijk al wat je kunt verwachten van het derde seizoen van Drive to Survive. Maar natuurlijk zitten er tal van momenten in de docu dat zich buiten het raceveld heeft afgespeeld.

Drive to Survive seizoen 3 trailer

Na een teaser heeft Netflix eindelijk een trailer naar buiten gebracht van het derde seizoen Drive to Survive. Het derde seizoen van de hitserie op Netflix verschijnt later deze maand. In dit derde seizoen staat de docuserie stil bij het spraakmakende Formule 1 seizoen van 2020. Niet alleen had de organisatie te maken met het handelen rondom corona, maar er was natuurlijk ook de mega crash van Romain Grosjean.

In de trailer krijg je te zien wat voor beelden de makers achter de schermen gemaakt hebben. Het is een uniek kijkje in het privé leven van coureurs, teammanagers en alle gebeurtenissen naast een raceweekend. De eerste twee seizoenen van Drive to Survive werden positief ontvangen, wat (gelukkig voor de fans) een seizoen 3 tot gevolg had.

Het derde seizoen van Drive to Survive verschijnt 19 maart exclusief op Netflix. Je kunt de trailer hier bekijken!