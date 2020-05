Zien: Amerikaanse marine verwoest drone met laserkanon [video]

Met een drone als wapen wordt gamen wel heel realistisch.

Het is nog niet zo lang geleden dat je achter de pc of console moest kruipen om met een laserkanon wat tegenstanders uit de weg te ruimen. Inmiddels wordt het gamen wel heel echt. Dat drones ook in werkelijkheid als vlammenwerpers of als wapen kunnen worden ingezet wisten we al. Nu blijken ook de laserkanonen niet langer alleen virtueel beschikbaar.

Zo schiet men een drone uit de lucht

De verdediging tegen een drone-aanval begint namelijk ook steeds meer op gamen te lijken. In de onderstaande filmpjes zie je hoe de Amerikaanse marine een demonstratie geeft. Zij schieten met een laserkanon een drone uit de lucht.

De Chinese drone tegen de Amerikaanse lasergun

In een verklaring legt de marine uit dat zij een toenemend aantal bewegingen ziet van onbemande vliegtuigen, spionagevliegtuigen, bootjes met zware wapens en meer rondvarende en rondvliegende ellende. Overigens heeft Amerika al langer de beschikking over laser-afweer bij gevechtsvliegtuigen.

Met hoopt met dit laserkanon de oorlog op zee te herdefiniëren en men geeft ook fijntjes aan dat het laserkanon geschikt is om middellange afstandsraketten uit China onschadelijk te maken. Of we van deze laatste mededeling nu gerustgesteld of angstig moeten worden is niet helemaal duidelijk.

Bron: Sciencealert