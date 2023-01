Drone transporteert donorlong dwars door Toronto

Een onbemande drone is erin geslaagd om een donorlong dwars door de drukke Canadese stad Toronto te transporteren.

Doodvonnis, zonder donorlong

Alain Hodak, een 63-jarige man uit de Canadese stad Ottawa, kreeg een verontrustende diagnose te horen in 2019: pulmonaire fibrose. Deze ongeneeslijke longziekte is alleen te behandelen door een implantatie met twee donorlongen. Zijn conditie verslechterde in 2021 snel, waardoor er geen andere keus was dan een transplantatie. Uiteindelijk kwamen er longen beschikbaar in 2022. Donororganen moeten zeer snel vervoerd worden om te voorkomen dat ze afsterven. In het geval van een donorlong is de normtijd tien uur. De orgaandonor bevond zich in een ziekenhuis in Toronto, Hodak in een andere.

Het grote voordeel van transport met drones is dat er geen vliegvelden nodig zijn. Het is ook niet nodig om het donororgaan van het ene vervoermiddel naar het andere te transporteren. Om maar niet te spreken over de kans op files en stoplichten. De drone reist direct van bestemming tot bestemming. Er werden 53 testvluchten met een drone uitgevoerd tussen de twee ziekenhuizen om er absoluut zeker van te zijn dat er niets mis zou gaan. Ondertussen huurde Hodak met zijn vrouw een appartement in de buurt van Toronto zodat ze snel ter plaatse konden zijn als er een donororgaan beschikbaar zou komen.

Eind september was het zover, en kwam er een donorlong beschikbaar. Deze werd gereedgemaakt voor transport in het ziekenhuis, door ze te vullen met zuurstof en op de correcte temperatuur af te stellen in een koelbox. Daarna laadden de artsen de koelbox in de drone. Voor alle zekerheid was de drone voorzien van een parachute, zodat deze als de nood aan de man kwam heelhuids op de grond zou belanden. Deze voorzorgen bleken gelukkig niet nodig en binnen enkele minuten arriveerde de drone met de longen in het ziekenhuis.

De operatie verliep voorspoedig en Hodak kan nu weer min of meer normaal ademen. Na deze geslaagde proef hopen ze dat ook voor langere afstanden deze methode kan werken.