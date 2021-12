Dronekoning DJI definitief gesaboteerd door de V.S.!

Het doek valt wederom voor dronekoning DJI, nu de Verenigde Staten ook dat bedrijf verder saboteren.

DJI is de onbetwiste koning van de drones. Het Chinese techmerk maakt kwalitatieve drones voor een schappelijke prijs. Helaas houdt de Verenigde Staten al sinds Trump’s heerschappij een heksenjacht op vermeende overheidsbedrijven van China. Nu is het ook daadwerkelijk zover voor DJI, want het bedrijf staat voortaan op de zwarte lijst. Het is een extra maatregel na een eerste verbanning vorig jaar.

DJI op de zwarte lijst

De zwarte lijst is een brede selectie van verbannen Chinese bedrijven. Amerikaanse bedrijven mogen geen handel met die bedrijven voeren. Nu komt daar een verbod op investeringen bij. We kennen allemaal het verhaal van Huawei. Zij werden verbannen voor relatief kleine bewezen vergrijpen. Tegenwoordig is de smartphonemaker helemaal de afgrond in geduwd door de zwarte lijst.

De reden voor het verbannen van het dronemerk is wel wat concreter dan de reden achter Huawei’s destructie. Volgens de Amerikaanse overheid zouden DJI-drones gebruikt worden om de Oeigoeren, een onderdrukte moslimminderheid in China, in de gaten te houden, zo meldt Financial Times (paywall, via Reuters).

Praktisch betekent de verbanning van DJI niet dat we hier geen drones meer van het merk kunnen kopen. Het is vooral de interactie tussen derden in de V.S. en het merk wat nu moeilijker is.

Het Amerikaanse Ministerie van Economische zaken zet gelijk veel andere Chinese bedrijven op de lijst. Onder meer Megvii, Dawning Information, CloudWalk Technology en Xiamen Meiya Pico staan er nu ook op. Dit zijn allemaal bedrijven die gespecialiseerd zijn in cloud-technologie, gezichtsherkenning en andere vooraanstaande technieken.