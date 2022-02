Droomhuis gezocht: houten villa van € 20 miljoen

Even wegdromen bij een volle bankrekening. Dan wil je dit droomhuis toch kopen? Een houten villa in Los Angeles voor omgerekend 20 miljoen euro. En wat wisselgeld.

Dat wisselgeld komt neer op meer dan vier miljoen euro. Maar een kniesoor die daar op let. De woning staat namelijk via de Fridman Group te koop aangeboden voor 27.450 miljoen dollar. Dat is omgerekend net iets meer dan 24 miljoen euro. En dit krijg je voor zo’n lap geld.

Het zal je niet verbazen dat de waanzinnige locatie grotendeels verantwoordelijk is voor het heftige prijskaartje. Dezelfde villa in een niemandsland kan zomaar de helft, zo niet meer, goedkoper zijn. Uitkijken als je de barbecue gaat ontsteken buiten, want de gehele villa heeft een houten uitstraling gekregen. Het geeft een unieke vibe en is weer eens wat anders dan eeuwige bakstenen, nietwaar?

Alle luxe is uiteraard aanwezig in dit enorme landhuis. Van een zwembad tot een eigen volleybal veld. Er is ook een eigen golfbaan, zes slaapkamers, 11 badkamers en een eigen bioscoop. Kortom, alles wat je hartje begeert en dat op een toplocatie net buiten de stad Los Angeles. Misschien dat je nog wat kunt onderhandelen over de prijs, maar een heftige korting van enkele miljoenen zal er vast niet inzitten. Helaas.