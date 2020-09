Operatie DisrupTor plukt 8 Nederlanders van Darkweb - Apparata

Opvallend: met Operatie DisrupTor pakte men deze keer geen marktplaatsen.

Zoals velen weten is het Darkweb het deel van internet waar veel illegale zaken plaatsvinden. Met de Tor-browser kun je de meest bijzondere criminele diensten vinden. De internationale opsporingsautoriteiten doen veel moeite om die vorm van e-commerce te verstoren en de pas afgeronde operatie ‘DisrupTor’ is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Operatie DisrupTor brengt 8 Nederlanders offline

Bij operatie DisrupTor heeft de Amerikaanse justitie de leiding genomen in een wereldwijd onderzoek naar illegale praktijken op Darkweb. Het resultaat: 179 aanhoudingen en inbeslagname van $ 6,5 miljoen (in cash en crypto), 274 kilo drug, variërend van illegale medicijnen die normaal alleen op recept verkrijgbaar zijn tot heroïne en 63 vuurwapen.

Van de 179 arrestanten komen er 8 uit Nederland. Wat hun aandeel in de in beslag genomen buit is, is niet bekend, maar gezien het uitblijven van ronkende Nederlandse politieberichten zal dat wellicht meevallen.

Operatie DisrupTor is anders dan anders

Opsporingsinstanties vechten al lang tegen misbruik van het Darkweb voor drugshandel, maar tot nu toe gebeurde dat, voor zover bekend, vooral via marktplaatsen. Zo ging vorig jaar Wall Street Market down, waarbij de Nederlandse politie overigens een grote rol speelde. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Silk Road. Oprichter Ross Ulbricht zit daarvoor een levenslange gevangenisstraf uit.

Operatie DisrupTor is echter anders. Voor zover bekend heeft men namelijk geen sites op het Darknet geïnfiltreerd, maar direct gebruikers opgespoord.

Amerikaanse justitie deelt waarschuwing uit aan cybercriminelen

In het persbericht is de Amerikaanse justitie dan ook duidelijk. Met operatie DisrupTor laat men volgens het persbericht zien dat ook individuele gebruikers met criminele aspiraties niet veilig zijn. Ook laat men weten dat er meer gebruikersgegevens zijn buitgemaakt en dat men onderzoek doet naar de personen achter deze accounts. Tot slot laat men weten dat er door Corona een piek te zien is in slachtoffers van overdosissen die thuis vallen. Mensen bestellen klaarblijkelijk meer drugs online tijdens Corona. Om deze ontwikkeling de kop in te drukken blijft men fanatiek jagen, zo stelt men.

Bron: Amerikaans ministerie van justitie