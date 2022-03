Ducati onthult sportieve e-bike met heftig prijskaartje

De nieuwe Ducati e-bike concentreert zich op een sportieve fiets voor op de weg

Je zal er niet zo snel mee op naar je werk gaan, maar op een bergpas komt de nieuwe Ducati Thok Futa geweldig van pas. Naast geweldige motorfietsen bouwt Ducati onder het Thok label ook e-bikes. Vandaag is de Futa aan die line-up toegevoegd. Een nieuwe sportieve e-bike die je helpt om de alpen aan te vallen.

Snap je ook meteen waar die naam vandaan komt. Futa is een verwijzing naar de gelijknamige bergpas in Italië, het thuisland van Ducati. De e-bike komt in het typische rood van het merk en heeft een krachtige 250 W motor aan boord, goed voor 42 Nm aan koppel. De krachtbron weegt slechts 3,98 kg en kent vijf verschillende modi voor tijdens het fietsen. De e-bike is compatibel met de FSA app op Android en iOS om meer inzicht te krijgen in de ritten die je gaat ondernemen met de Futa.

De e-bike zelf weegt 12,4 kg wat natuurlijk niet heel veel is voor een elektrische fiets. Ducati zegt dat de e-bike ondersteuning geeft tot 25 km/u, maar je moet er weinig van merken als de ondersteuning stopt. Dit zou heel natuurlijk moeten aanvullen als jij het overneemt boven die 25 km/u. Het acceptabele gewicht helpt daar aan mee. Je hoeft geen enorm zwaar ding aan te trappen

Prijzen voor de nieuwe Ducati Thok Futa begint bij 7.690 euro. Het is vanaf vandaag mogelijk om een pre-order te plaatsen.