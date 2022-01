Ducati Super73 is om je vingers bij af te likken

Een fantastische combinatie van kleuren doet de Ducati Super73 er echt uit springen. Dit moet je zien.

De Super73 kennen we natuurlijk al een tijdje. En de afgelopen periode is het bedrijf achter de elektrische fiets aan de slag gegaan om hier en daar samenwerkingen te starten. Dit heeft ervoor gezorgd dat we al diverse mooie aparte uitvoeringen van de tweewieler hebben gezien. Ook dit keer hebben we weer beet, met een samenwerking tussen Ducati en Super73.

Ducati is natuurlijk een hartstikke bekend Italiaans motormerk, met rood als de kleur. Die geweldige rode tint komt terug op de fiets van Super73. Het model is volgens het bedrijf geïnspireerd op door het Ducati Corse-raceteam. Ducati Corse, de racetak van het Italiaanse motorfietsbedrijf, is al sinds 1999 een geduchte Moto GP en het Superbike Wereldkampioenschap deelnemer, met meerdere titels op hun naam.

Het is niet alleen uiterlijk vertoon. Deze bijzondere Ducati Super73 is uitgerust met Magura MT5-remmen, inclusief vier zuigers. Voor meten ze 203 mm en achter 180 mm. Daarnaast staat de fiets op Trooper-banden en het Blain-stuur van Super73. Naast het rood, komt goud terug op kettingbladbouten, pedalen, voorvork en single-speed conversieset.

Helaas gaat het hier om een custom bike. Kortom de Ducati Super73 gaat niet in deze vorm verkocht worden. Jammer, want het ziet er ontzettend gaaf uit.