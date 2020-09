Dude propt Nintendo Wii in Game Boy Color - Apparata

Ja dat lees je goed. Iemand heeft het voor elkaar gekregen een Nintendo Wii in de behuizing van een Game Boy Color te krijgen.

Soms kom je van die mods tegen waarvan je je afvraagt: hoe krijgen ze het voor elkaar. Deze mod is zo’n geval. Iemand is er namelijk in geslaagd om de Nintendo Wii in de behuizing van de Game Boy Color te krijgen. Als je een beetje bekend bent met het uiterlijk van een Wii, dan weet je dat dit niet bepaald een klein apparaat is.

De benodigde hardware voor een Wii werd door GingerOfMods in de Game Boy Color gepropt. Voor een scherm is gebruik gemaakt van een 3.5-inch IPS scherm met een kwaliteit van 480p. Het is een beetje een mix van allerlei Nintendo-apparaten. De knoppen zijn bijvoorbeeld afkomstig van Nintendo Switch Joy-Cons, een DS Lite en een GameCube controller.

In de behuizing zit een kleine ventilator verstopt om de hardware te kunnen koelen. Via een USB-C aansluiting kun je het apparaatje opladen en bestanden uitwisselen. De ingebouwde batterij is goed voor zo’n twee á drie uur speelplezier. Je kunt er natuurlijk Wii-games op spelen, maar ook games van de GameCube. De Wii heeft namelijk ondersteuning voor GameCube spellen. Check de video om het apparaat in actie te zien.