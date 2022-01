Duitse fiets rukt op in Nederland

We zien steeds vaker Kalkhoffs, Pegasus en Cube fietsen op de Nederlandse wegen. Wat geeft de doorslag?

Is dat de Duitse kwaliteit, of de internationalisering? Feit is wel dat Duitse fietsen een steeds groter marktaandeel veroveren op de Nederlandse markt. Hoe kan dat?

Een belangrijke oorzaak is dat Duitse fietsen over het algemeen goed scoren in fietstests van organisaties als de Consumentenbond, de Fietsbond en ANWB. Wat ook mee telt is een andere opvatting van bedrijfsvoering. Duitse fabrikanten zijn over het algemeen familiebedrijven en van huis uit zijn Duitsers veel meer gesteld op kwaliteit dan Nederlanders. Nederlanders zijn van oudsher erg prijsbewust. Maar nu steeds meer Duitsers gaan fietsen, wordt ook de Duitse fietsmarkt volwassen.

Maar nu is er ook op de Nederlandse markt een duidelijke trend naar kwaliteitsfietsen merkbaar Een elektrische fiets mag best wel wat kosten, als je in ruil daarvoor de auto kan laten staan. En dit maakt Duitse fietsen steeds interessanter. Want kwaliteit, dat is iets dat je wel aan Duitsers kan toevertrouwen.

Kalkhoff

Kalkhoff Endeavour

Zo kan je bijvoorbeeld denken aan het Duitse merk Kalkhoff. Kalkhoff, meer dan honderd jaar oud en ooit het grootste fietsmerk in Duitsland, zie je na de overname door het Nederlandse Pon concern de laatste jaren weer opnieuw opbloeien.

Kalkhoff fietsen halen overwinning na overwinning in technische testen van onder meer de Consumentenbond. Twee van de vijf Consumentenbond testwinnaars, de Kalkhoff Image 5B Belt BLX en de Kalkhoff Endeavour Plus 625Wh zijn van dit merk. Je zou Kalkhoff enigzins kunnen vergelijken met het Nederlandse Gazelle.

Pegasus

Pegasus Ravenna Belt

Pegasus is op dit moment het meest verkochte Duitse fietsmerk en wordt ook hier in Nederland steeds populairder. Deze iets goedkopere kwaliteitsfietsen zijn tot stand gekomen door ZEG, een intensieve samenwerking van fietsspecialisten, en dus ook goed toegesneden op wat klanten zoeken.

En, natuurlijk, zitten de fietsen solide in elkaar. De Pegasus fietsen zijn fietsen die in de ogen van fietsspecialisten door de beugel kunnen. Dus met voertuigtechniek zit het wel snor. Een mooi voorbeeld van betaalbare top Pegasus techniek is de Pegasus Ravenna Belt.

Qua kwaliteit doen Pegasus fietsen niet veel onder voor die van Kalkhoff. Pegasus fietsen worden in Zuid Oost Azië in elkaar gezet door Cambodjanen en Vietnamezen, maar onder Duits kwaliteitstoezicht. Daarom is de kwaliteit van deze fietsen nog steeds goed te noemen. Pegasus komt wat betreft ontwerpfilosofie overeen met een middenklasse of topklasse Cortina, of een Batavus.

Cube

Vouwfiets Cube Compact Hybrid

Cube is een jong mountainbike merk, begonnen als uit de hand gelopen bijverdienste door de Beierse mountainbike fanaat Pürner.

De werknemers van Cube zijn net als hun baas over het algemeen jong, maar goed in hun vak en weten prima fietsen in elkaar te zetten. Daarom zijn de Cube mountainbikes en e-bikes erg gewild onder mountainbike liefhebbers.

En zie je Cube bikes ook in Nederland steeds meer opduiken.

Waar Cube in het verleden een exclusief mountainbike merk was, breidt het assortiment van Cube zich steeds meer uit. Zo zijn er nu Cube bakfietsen, Cube toerfietsen, een Cube speed pedelec en nu zelfs een Cube elektrische vouwfiets. Nederland heeft geen gespecialiseerde mountainbike bouwers. Logisch, want erg veel steile heuvels hebben we in dit kikkerlandje niet. Er is dus niet echt een vergelijkbaar Nederlands merk.