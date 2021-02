Duitser weigert 50 miljoen euro aan Bitcoins op te geven - Apparata

Het voordeel van Bitcoin ten opzichte van normale valuta is dat niemand het van je kan afpakken, moet deze Duitser gedacht hebben.

Een man in Duitsland is opgepakt omdat hij stiekem Bitcoin miners op computers van onschuldige mensen installeerde. Hij vergaarde er een bizar vermogen mee van meer dan 50 miljoen euro mee. Maar nu is er een probleem.

Als de autoriteiten een crimineel oppakken kun ze eenvoudig beslag leggen op bankrekeningen en contant geld. Dat is met cryptocurrency een stukje moeilijker. De code met toegang tot de Bitcoins zit in het hoofd van de Duitser. En geen haar op zijn hoofd die eraan denkt deze informatie met de politie te delen. De autoriteiten staan voor een uitdaging, want hoe krijgen ze toegang tot die Bitcoins als de man de code niet wilt delen? Er is nog geen wetgeving bedacht voor dit soort situaties bij onze Oosterburen.

De man zit inmiddels achter slot en grendel, terwijl justitie zich buigt over de Bitcoin-zaak. Het gaat om een portemonnee met meer dan 1.700 Bitcoins. Een andere mogelijkheid is dat de crimineel het wachtwoord is vergeten. In dat geval zit er meer dan 50 miljoen aan Bitcoin in limbo en is er geen enkele mogelijkheid om dat terug te halen. Het heeft wel als voordeel dat dan ook de dief of compagnons van de man geen toegang krijgen tot het geld. (via Reuters)