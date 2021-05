Duitsland zegt ‘jawoll’ tegen autonoom rijden - Apparata

Duitsland heeft ingestemd met autonoom rijden. Leuk en aardig, maar hoe ziet dat in de praktijk er uit?

Bij onze buren is er ingestemd met een wetsvoorstel dat het gebruik van geautomatiseerde voertuigen (niveau 4 van autonoom rijden) in 2022 mogelijk maakt. Het wetsvoorstel werd afgelopen donderdag aangenomen door de Bondsdag. Dat is zeg maar de Tweede Kamer van Duitsland. Het voorstel heet ‘Wegenverkeerswet en de Wet verplichte verzekering – Wet op het autonoom rijden’.

Autonoom rijden in Duitsland

De Duitsers lopen hier dus in voorop. In ons land is een dergelijke verstrekkende wet nog niet aangenomen. De voertuigen die onder niveau 4 vallen en die mogen rijden in bepaalde gebieden zijn:

Shuttle transporten

“People movers” – automatische personenvervoersystemen voor korte afstanden

Driverless verbindingen tussen logistieke centra (Hub2Hub transport)

Vraaggerichte vervoersdiensten in de daluren in landelijke gebieden

Voertuigen die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor ‘automatische valetparking’

De hamvraag is natuurlijk of zelfrijdende auto’s voor het grote publiek ook toegestaan worden ​​in het reguliere verkeer. En dat is een soort van zo, maar het is moeilijk voor te stellen dat ze binnenkort de straat op zouden gaan aangezien de huidige technologie nog steeds gedeeltelijk geautomatiseerde ondersteuning biedt (niveau 2). Dat gaat hem dus voorlopig niet worden.

Eisen

Je kunt niet opeens de boel open gooien. Het wetsvoorstel bevat daarom wat eisen. Een voertuig kan alleen een exploitatievergunning krijgen, zolang aan alle eisen wordt voldaan. Daarom is er een aanvullend artikel dat de verplichtingen van de fabrikanten definieert. In een degelijke autonoom voertuig is een menselijke bestuurder dus niet meer nodig.

Sommige mensen gruwelen ervan, voor sommige mensen kan het niet snel genoeg komen. Om te voldoen aan de huidige internationale regelgeving zal een “technisch toezichthouder” nodig zijn. Hij of zij bestuurt het voertuig niet, maar is wel verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen die in de wet staan. Denk hierbij aan goed parkeren, veiligheid enzovoorts. Nu het door parlement is, gaat vervolgens de Bundesrat over de wet stemmen (Eerste Kamer). Wanneer Nederland volgt is onbekend.