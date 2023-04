Dumbphone in VS steeds populairder

Vroeger was er alleen het mobieltje, sinds de smartphone er is, ook wel bekend als de dumbphone. Deze is nu weer razend populair in de VS, vooral om datgene, wat je er niet mee kan.

‘Ouderwetse’ dumbphone weer mateloos populair

Over de hele wereld nemen de verkopen van de smartphone toe.

Mensen nemen massaal afscheid van de dumbphone, zolang ze die ook maar enigzins kunnen betalen. De hele wereld? Nee, er is één duidelijke uitzondering. Waar de verkopen van de smartphone stagneren in de VS, gaan die van de dumbphones van Nokia juist stratosferisch de hoogte in. Vooral Generatie Z, de generatie die nu net volwassen wordt en die wordt gezien als “digital natives”, omarmt de ouderwetse dumbphone, zoals moderne Nokia’s, massaal. Waarom?

Waarom stappen de Amerikanen weer massaal over op de dumbphone?

Techniek is zoals altijd een tweesnijdend zwaard. Hoe meer er mogelijk is door techniek, hoe meer mogelijkheden ook anderen hebben. Als kenners van de digitale wereld bij uitstek, snapt generatie Z dat uitstekend. Vergeleken met een smartphone heeft een dumbphone een aantal grote voordelen voor een gebruiker.

Geen scherm

Ten eerste ontbreekt de sirenezang van het scherm. Een smartphone is een rechtstreekse toegang tot internet en daarmee tot alle verleidingen. Sociale media, apps, games, alle vragen voortdurend om je aandacht. Zonder een scherm is er alleen de telefoon zelf. De mogelijkheid om bereikt te worden als er echt iets belangrijks is, of een sms’je te ontvangen. Daardoor kunnen dumbphone-gebruikers geconcentreerder werken.

Op dit moment worden de meeste dumbphones nog verkocht in het Midden Oosten, Afrika en India, maar deze trend is dus snel aan het omkeren. Waar de rest van de wereld massaal overstapt op smartphones, is dat in het westen, vooral de VS, juist andersom.

Een keer per week of minder opladen

Ook heeft een dumbphone een veel betere batterijduur. Een week standby is geen probleem. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van een scherm en computer. Een dumbphone kan je in principe al bouwen met een enkele Arduino chip met 200 regels code. Daaraan verbonden wat schakelaartjes, een microfoontje en een luidsprekertje. Waar een smartphone er een paar watt doorheen jaagt, kan een dumbphone het af met een tiende daarvan of minder.

Hacken veel lastiger

Wat niet bestaat, is ook niet te hacken. De eenvoudige chip van een dumbphone is niet toegankelijk via internet of de telefoonlijn. Een dumbphone kan niets, behalve een telefoonsignaal doorgeven. Dat maakt de mogelijkheden om eem dumbphone te hacken beperkt. De SIM-kaart klonen kan, maar dan moet je als hacker wel die SIM-kaart in handen gehad hebben. Een andere mogelijkheid is een nep-zendmast voor een man-in-the-middle aanval. Beide hier beschreven mogelijkheden zijn ook bij een smartphone mogelijk.

Extra mogelijkheden van een dumbphone

Er zijn tegenwoordig modellen op de markt, met een aantal slimme extra functies. Erg populair is bijvoorbeeld een draagbare wifi hotspot. Zo kan je overal werken op je laptop en word je toch niet afgeleid door je scherm. Ook kan je de hotspot veel langer achter elkaar gebruiken dan bij een smartphone.

Er zijn ook beperkte smartphones, waar alleen een handvol “slimme” apps op draaien. Deze draaien meestal op Android.

Let wel op dat de dumbphone ook 4G of nog beter, bovendien 5G ondersteunt. Steeds meer telefoonnetwerken schakelen 3G uit, wat betekent dat je op steeds minder plekken een 3G telefoon kan gebruiken.